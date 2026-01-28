MOBILITAT
Reus Transport amplia la flota amb quatre autobusos híbrids i fa un salt en sostenibilitat
Els nous vehicles permetran incrementar un 25% el parc mòbil i reforçar el servei amb l’inici del curs 2026-2027
Reus Transport continuarà avançant en la modernització del transport públic amb la incorporació de quatre nous autobusos híbrids, una ampliació que suposa un increment del 25% de la flota actual. Actualment, el servei disposa de 16 autobusos de 12 metres i dos minibusos, als quals se sumaran aquests nous vehicles, que començaran a circular coincidint amb l’inici del curs escolar 2026-2027 per millorar el servei als instituts i reforçar les línies regulars.
Primers autobusos híbrids de la flota
Aquests quatre vehicles seran els primers autobusos híbrids que s’incorporen a la flota de Reus Transport. Es tracta d’autobusos dièsel-elèctrics de pis baix, equipats amb tecnologia d’última generació per garantir un servei més segur, eficient i respectuós amb el medi ambient. Compten amb un sistema de seguretat de frenada automàtica, sensors de radar i càmeres d’alta precisió, així com rètols interiors digitals i sistemes SAE per a la gestió del servei.
Els vehicles estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb tres espais per a cadires de rodes i quatre seients reservats, i permeten ajustar la inclinació per facilitar-los l’accés. A més, asseguren una autonomia mínima de 300 km o 18 hores de servei continu.
La inversió prevista és de 2.904.480 € (sense IVA) en règim d’arrendament per 10 anys, incloent el manteniment integral dels vehicles. Els autobusos adjudicats són Mercedes-Benz Citaro Hybrid i el termini de lliurament dels vehicles és de vuit mesos des de la signatura del contracte aquesta mateixa setmana.
Una aposta estratègica per millorar les línies dels instituts
Amb aquesta ampliació, Reus Transport vol millorar les línies que donen servei als instituts i avançar cap a un model de mobilitat més eficient. L’objectiu és oferir un servei més ràpid, fiable i adaptat a les necessitats reals de l’alumnat, especialment en els desplaçaments d’entrada als centres educatius. Per garantir que les noves línies responguin a la demanda, s’està duent a terme un estudi detallat dels recorreguts que fan els estudiants.
Aquesta informació permetrà dissenyar itineraris més adequats, reduir temps d’espera i optimitzar la capacitat dels vehicles per assegurar un transport més còmode i funcional per a tots els estudiants.
Més de 3,73 milions de viatges: avançar-se a l’augment de demanda
La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, destaca: «Els nous vehicles es destinaran sobretot a millorar el servei de transport urbà als més de 8.400 alumnes de Secundària de la ciutat. Treballem perquè desplaçar-se als instituts amb transport públic sigui l’opció més ràpida i eficient. L’adquisició dels nous vehicles híbrids és una de les peces clau del Pla de Millora del Transport Públic Municipal. Aquesta ampliació permetrà millorar el servei, ampliar-ne la capacitat i reforçar la cobertura del transport públic a la ciutat de Reus, amb uns busos eficients i més ecològics.»
Reus Transport es prepara per fer front a l’augment sostingut de la demanda. L’any 2022 es van registrar 2,13 milions de viatges; el 2023, l’increment va fregar el 30% amb 2,74 milions; el 2024, la demanda va continuar a l’alça amb 3,35 milions (+22%). El 2025 s'ha tancat amb 3,73 milions de viatges.
En conjunt, des del 2022 fins al 2025, l’increment acumulat és del 76%. Les línies 10, 11, 20 i 60 concentren prop del 89% del total de passatgers, fet que evidencia la necessitat d’ampliar la flota per garantir un servei còmode i fiable.
Bonificacions 2026, tarifes al 50%
Reus Transport mantindrà durant tot el 2026 la bonificació del 50% en els títols de transport, una mesura que permet conservar els mateixos preus que l’any 2025. La major part d’aquesta bonificació està finançada per l’Ajuntament de Reus, que n’assumeix la proporció més elevada, mentre que l’Estat cobreix la resta. Per al 2026, el Govern estatal compensarà directament als ajuntaments el menyscapte derivat del 50% de descompte per als joves i el 20% per a la resta d’usuaris (excepte els menors, que ja disposaven d’un descompte previ).
Tot i que aquesta nova compensació estatal faria que l’Ajuntament ja no estigués obligat a aportar-hi recursos addicionals, el govern municipal ha decidit mantenir exactament els mateixos descomptes vigents el 2025, garantint així continuïtat, estabilitat tarifària i suport a la mobilitat sostenible.