MOBILITAT
Els viatges amb els autobusos urbans de Reus han crescut un 75% entre el 2022 i el 2025
Reus Transport adquirirà quatre nous busos híbrids per fer front a l'augment de la demanda
Cada dia més gent puja als autobusos urbans de Reus. Si l’any 2022 es van registrar 2,13 milions de viatges, el passat 2025 es va tancar amb 3,73 milions. L’increment ha estat del 75,12% en només tres anys. «Entenem que aquest augment sostingut pot continuar i, per tant, Reus Transport ha d’estar preparada per assumir aquest creixement que no és un problema, sinó una molt bona notícia», va apuntar la presidenta de l’empresa municipal, Marina Berasategui.
Les línies 10 (barri Montserrat-barri Gaudí), 11 (barri Montserrat-Oques-Llibertat), 20 (Hospital-Immaculada) i 60 (Hospital-Oques) concentren prop del 89% del total de passatgers, un factor que l’Ajuntament considera que evidencia la necessitat d’ampliar la flota, per tal de garantir un servei còmode i fiable. Per tot plegat, Berasategui va anunciar l’adquisició de quatre nous autobusos híbrids, que permetrà arribar a la vintena de vehicles disponibles i, d’aquesta manera, reforçar el servei i les freqüències de pas i avançar en matèria de mobilitat sostenible i eficient.
Els nous exemplars es prioritzaran per al reforç del transport escolar i, en concret, dels alumnes d’institut, si bé també s’empraran a les línies amb més passatgers. La presidenta de Reus Transport va subratllar que «ens centrem en un col·lectiu de 8.400 estudiants i el nostre objectiu és anar a donar-los la millor solució possible i que s’adaptin a millorar els hàbits de mobilitat respecte dels que s’estan registrant ara mateix». «Sobretot en públics joves és on hem de garantir el servei i que siguem una opció més que fiable i preferent d’aquests 8.400 alumnes que es mouen per la nostra ciutat per anar als seus centres educatius», va comentar Berasategui. «S’ha de fer bé i això revertirà en menys cotxes en hores punta», va afegir.
Així mateix, els nous busos garantiran una reorganització de les línies més tensionades per guanyar en eficiència, fiabilitat i puntualitat, mitjançant el reforç de freqüències o l’ampliació d’horaris en moments determinats de l’any. «No és un canvi de dibuix de les rutes, sinó un reforç al servei», va aclarir la regidora.
Bus x tu
D’altra banda, Berasategui va avançar que «pròximament» es detallarà com avança la incorporació de quatre minibusos elèctrics per al servei d’autobús a demanda, el Bus x tu, per arribar a la globalitat de la ciutat, tant les àrees residencials i les urbanitzacions de la perifèria com els centres d’activitat i treball.
Bonificació
Així mateix, l’empresa municipal mantindrà la bonificació del 50% dels títols de transport, una mesura que permet conservar els preus del 2025. La major part estarà finançada per l’Ajuntament de Reus i la resta, per l’Estat. Per al 2026, el Govern central compensarà directament els consistoris pel menyscapte derivat del descompte del 50% per als joves i el 20% per als altres usuaris. La política de manteniment de bonificacions queda alineada també amb la decisió de l’ATM del Camp de Tarragona, que igualment mantindrà els descomptes actuals.
Tot i l’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) el passat desembre, Berasategui va analitzar que el creixement sostingut prové «de fa més de tres anys».
Els nous autobusos seran híbrids i arribaran amb l’inici del curs escolar
Reus
