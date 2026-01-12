MOBILITAT
Reus estrena un nou punt per tramitar la targeta T-16
El Casal de Joves la Palma facilitarà la gestió i incidències del transport públic per a menors de 16 anys
Reus ja disposa d’un nou punt de tramitació per a la targeta T-16, gràcies al conveni entre l’ATM del Camp de Tarragona i l’Ajuntament. El Casal de Joves la Palma serà l’espai de referència per recollir, gestionar i resoldre incidències relacionades amb aquesta targeta, amb l’objectiu d’oferir un servei proper i eficient.
La targeta T-16 permet viatjar gratuïtament en el transport públic integrat del Camp de Tarragona fins als 16 anys, contribuint a fomentar la mobilitat sostenible i reduir l’ús del vehicle privat. Aquest servei reforça el compromís de l’ATM amb l’accessibilitat, la cohesió social i la sostenibilitat.