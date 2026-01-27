EQUIPAMENTS
La Diputació troba la ubicació «ideal» per al seu nou auditori: serà annex al Palau Bofarull
A partir d'ara, s'elaboraran els estudis previs per concretar els detalls del projecte
La Diputació de Tarragona ja ha decidit l’enclavament per al seu nou auditori. S’alçarà annex al Palau Bofarull, tindrà entrada pel carrer de Salvador Espriu, requerirà l’adquisició d’entre dues i cinc finques, superarà els 400 seients i ocuparà una superfície màxima de 4.500 metres quadrats (m2). «La ubicació és la ideal», va valorar la presidenta de l’ens supramunicipal, Noemí Llauradó. El calendari orientatiu «optimista» calcula que l’equipament es posaria en servei entre el 2031 i el 2032.
A partir d’ara, s’elaboraran els estudis previs, que permetran concretar els detalls i l’envergadura de l’obra i les parcel·les que s’hauran de comprar, si bé amb dues el projecte «que tenim al cap» ja podria convertir-se en una realitat, segons va assegurar la presidenta de l’organisme. D’aquests tràmits dependrà, per exemple, que s’apropi la xifra de l’aforament a 450 ocupants o que quedi entorn dels 400. El concurs de projectes es preveu convocar entre el 2027 i el 2028 i l’actuació sobre el terreny començaria de cara al 2029. En paral·lel, l’Ajuntament de Reus treballarà per detectar si s’ha de dur a terme una modificació urbanística.
«Estem molt contents de poder anunciar un equipament que serà referent en l’àmbit de la música simfònica i que ens ajuda a reforçar el focus cultural i artístic de la ciutat de Reus», va expressar Llauradó. «Estem contents que qualsevol administració vulgui invertir a casa nostra perquè, al final, això reverteix a la ciutat», va afegir l’alcaldessa de la capital del Baix Camp, Sandra Guaita.
La presidenta de la Diputació va destacar que l’auditori ha de donar cobertura a les «necessitats» de l’alumnat i el professorat de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, així com a la resta de centres de la província. Així mateix, prestarà servei a «tots aquells esdeveniments, espectacles, orquestres i agrupacions simfòniques que requereixin unes condicions —aforament, acústica, etcètera— que ara a la demarcació no trobem». «Vetllarem molt per les característiques de l’acústica, perquè puguem fer concerts d’alt nivell, que es tracti de l’auditori referent que mereixen Reus, la Diputació de Tarragona i la demarcació», va afegir.
D’aquesta manera, queden descartades alternatives que s’havien posat sobre la taula, com un solar a tocar del Centre Cívic Llevant, al barri Horts de Miró, o l’edifici del Vapor Vell. La presidenta de la Diputació va mencionar que les altres possibilitats no acabaven «de quadrar» amb els requisits d’una administració pública o l'altra. La situació compleix els condicionants de ser cèntrica i a prop de les instal·lacions de l’Escola i Conservatori de Música. A més, s’espera que els tràmits urbanístics que s’hagin de completar siguin «dels més factibles». «Seria un tràmit bastant fàcil», va assegurar Llauradó.
Addicionalment, les dirigents van remarcar la voluntat que tingui continuïtat i obertura independent pel carrer de Salvador Espriu, aprofitant, com a mínim, un solar i una finca abandonada que hi ha al voltant. L’auditori «millorarà substancialment la façana d’aquell carrer» i hi «donarà projecció». Cal recordar que aquesta via va ser objecte de reforma amb la transformació del raval de Santa Anna i el seu entorn.
La construcció de l’auditori anirà acompanyada per l’ampliació de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus. Actualment dividida en dos espais, el Palau Bofarull i el carrer de Sant Jaume, la idea és «centrar les aules entre els carrers de Llovera i de Salvador Espriu». Llauradó va explicar que els centres formatius estan «atapeïts» perquè hi ha «molts alumnes que volen venir a estudiar». El moviment ajudarà, de retruc, a guanyar operativitat per a l’Escola d’Art i Disseny.