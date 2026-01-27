SOCIETAT
Els arbres caiguts obliguen a tancar temporalment el Cementiri General de Reus
El fort vent ha provocat la caiguda d'arbres de grans dimensions dins el recinte, fet que ha conduït al tancament per seguretat
Els forts vents registrats aquest diumenge han provocat la caiguda de diversos arbres de grans dimensions a l’interior del Cementiri General de Reus. Davant d’aquesta situació i per criteris de prudència, s’ha decidit tancar temporalment el recinte per garantir la seguretat dels usuaris.
Les zones afectades han quedat degudament delimitades i, mentre es duen a terme les tasques de retirada dels arbres i la revisió de possibles danys, únicament s’hi mantenen els serveis d’inhumació, que es realitzen amb l’acompanyament dels assistents.
La previsió és que durant la jornada de demà es puguin retirar els arbres caiguts i reobrir el cementiri un cop es comprovi que el recinte compleix totes les condicions de seguretat.