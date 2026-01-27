Diari Més

SOCIETAT

Els arbres caiguts obliguen a tancar temporalment el Cementiri General de Reus

El fort vent ha provocat la caiguda d'arbres de grans dimensions dins el recinte, fet que ha conduït al tancament per seguretat

Interior del Cementiri General de Reus

Interior del Cementiri General de Reus

Publicat per
Rubén Pizarro

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els forts vents registrats aquest diumenge han provocat la caiguda de diversos arbres de grans dimensions a l’interior del Cementiri General de Reus. Davant d’aquesta situació i per criteris de prudència, s’ha decidit tancar temporalment el recinte per garantir la seguretat dels usuaris.

Les zones afectades han quedat degudament delimitades i, mentre es duen a terme les tasques de retirada dels arbres i la revisió de possibles danys, únicament s’hi mantenen els serveis d’inhumació, que es realitzen amb l’acompanyament dels assistents.

Cartell informatiu al Cementiri General de Reus

Cartell informatiu al Cementiri General de ReusFuneCamp

La previsió és que durant la jornada de demà es puguin retirar els arbres caiguts i reobrir el cementiri un cop es comprovi que el recinte compleix totes les condicions de seguretat.

tracking