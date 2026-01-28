Diari Més

CSIF demana a l'Ajuntament fer l'examen per auxiliar administratiu en un torn

La prova teòrica es durà a terme el 16 de febrer en dos torns consecutius

Fotografia d'arxiu de firaReus Events, on es desenvoluparà la prova.

Miquel Llaberia
Miquel LlaberiaRedactor

El CSIF presenta un recurs contra l’Edicte 269/2025 del 13 de gener de 2026 de l’Ajuntament de Reus en què s’aprovava la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió en propietat de 36 places d’auxiliar administratiu de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus. En aquest, es convoca a les persones aspirants admeses a la realització de la primera prova de la fase d’oposició el 16 de febrer de 2026 a FiraReus Events en dos torns, a les 9 hores pels aspirants que el primer cognom comenci per la A fins a la L i a les 11 hores pels que comenci amb la M fins a la Z.

La prova forma part del procés de selecció de 36 places

Segons denuncien des del sindicat, el fet de dur a terme la prova en dos torns diferents no garanteix «el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics», ja que les persones del segon torn gaudeixen d’un avantatge respecte al primer. Per aquest motiu, reclamen la suspensió del procediment fins que no es doni una solució a la problemàtica plantejada que, segons ells, hauria de ser fer la prova amb tots els aspirants en un únic torn, encara que siguin repartits en instal·lacions diferents de Reus.

