SOCIETAT
CSIF demana a l'Ajuntament fer l'examen per auxiliar administratiu en un torn
La prova teòrica es durà a terme el 16 de febrer en dos torns consecutius
El CSIF presenta un recurs contra l’Edicte 269/2025 del 13 de gener de 2026 de l’Ajuntament de Reus en què s’aprovava la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió en propietat de 36 places d’auxiliar administratiu de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus. En aquest, es convoca a les persones aspirants admeses a la realització de la primera prova de la fase d’oposició el 16 de febrer de 2026 a FiraReus Events en dos torns, a les 9 hores pels aspirants que el primer cognom comenci per la A fins a la L i a les 11 hores pels que comenci amb la M fins a la Z.
Segons denuncien des del sindicat, el fet de dur a terme la prova en dos torns diferents no garanteix «el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics», ja que les persones del segon torn gaudeixen d’un avantatge respecte al primer. Per aquest motiu, reclamen la suspensió del procediment fins que no es doni una solució a la problemàtica plantejada que, segons ells, hauria de ser fer la prova amb tots els aspirants en un únic torn, encara que siguin repartits en instal·lacions diferents de Reus.