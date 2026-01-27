URBANISME
L’Ajuntament de Reus licita noves obres per millorar l’accessibilitat als passos de vianants
El projecte, amb un pressupost de gairebé 99.000 euros, s’emmarca en el pla anual de manteniment de la via pública
L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació un nou contracte d’obres destinat a reforçar la seguretat i l’accessibilitat dels passos de vianants de la ciutat. El projecte, publicat al perfil del contractant, compta amb un pressupost de 98.689,22 euros i forma part del pla d’inversions de manteniment de la via pública que impulsa anualment la regidoria de Via Pública.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, destaca que «l’objectiu dels plans d’inversió és millorar el dia a dia de la ciutadania mitjançant l’adequació i renovació dels diferents elements de l’espai públic a tots els barris de Reus».
Les obres previstes se centraran en diversos punts de la ciutat on s’ha detectat la necessitat d’actuar per millorar la seguretat i l’accessibilitat. Concretament, s’intervindrà en passos de vianants situats a l’entorn dels carrers Monestir de Poblet i Monestir de Ripoll, a l’avinguda de Salou en les cruïlles amb els carrers Pere Cavallé Llagostera i Navarra, així com al passeig dels Plàtans.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu garantir un espai urbà més segur, accessible i inclusiu, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats específiques.
El projecte s’ha elaborat a partir d’un diagnòstic previ que ha permès identificar els punts més crítics de la xarxa de passos de vianants, tenint en compte criteris com l’estat de conservació, la senyalització, l’adequació a la normativa vigent i la funcionalitat dins del conjunt de la mobilitat urbana.