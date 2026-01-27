MOBILITAT
Rodalies arrenca per ara aquest dimarts amb una «raonable normalitat»
Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té 10 plans alternatius amb 146 busos
Rodalies ha arrencat aquest dimarts amb el servei reduït previst, amb trens i busos programats en marxa. «El servei s'està prestant amb una raonable normalitat, dins del que estava previst», ha afirmat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l'estació de Sants.
Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos i 700 informadors i ja es pot viatjar amb els abonaments gratuïts. cSeguim treballant amb els tècnics d'Adif per seguir reobrint trams», ha dit Carmona.
Molts viatgers que s'acosten a primera hora a les estacions ho fan, però, amb plans B previstos. Aquest dilluns, la crisi va comportar la destitució del director operatiu de Rodalies i del responsable de manteniment d'Adif.
«Hi ha diversos trams en carretera i altres en oferta ferroviària», ha recordat Carmona. El portaveu de Renfe ha dit que volen «recuperar la confiança dels viatgers en un servei essencial» com més aviat millor.
Sobre l'abonament de gratuïtat, que des d'aquest dimarts ja es pot aconseguir a les estacions, Carmona ha indicat que «no hi ha cap problema perquè el viatger es desplaci amb gratuïtat».
Previsió de servei
Mentre continuen els treballs de reparació de la infraestructura, aquest dimarts l'R1 ofereix circulació en tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Entre Arenys i Maçanet-Massanes es fa servei alternatiu per carretera.
A l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.
A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia es el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.
A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.
A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.
A l'R11, entre Barcelona Sants i Caldes de Malavella es fa servei en tren, i entre Caldes de Malavella i Portbou per carretera.
A l'RG1, entre Barcelona i Arenys estan previstos els trens, entre Arenys i Maçanet hi ha busos, el tram Maçanet-Arens es cobreix amb els trens de l'R11 i entre Caldes de Malavella i Portbou es torna a fer per carretera.
L'RL3 no té alteracions, i es fa el servei en tren, mentre que a l'RL4, el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.
Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l'R13 i el tram Vinaixa-Reus de l'R14 estan previstos amb autobusos.
A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre passant per Móra la Nova s'ha de cobrir amb autobús.
L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 per carretera.