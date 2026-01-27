MOBILITAT
Les mercaderies tornen a circular per l'R-15 i els busos entre Riba-roja i Reus pràcticament buits
La crisi de Rodalies remata la degradació per desinversió de la línia ebrenca, segona amb més incidències l'any passat
Els trens de mercaderies tornen a circular aquest dimarts per l'R-15, tot i que es manté el servei de transport alternatiu per carretera per a passatgers entre Riba-roja d'Ebre i Reus. Els busos que s'han aturat aquest matí a l'estació de Móra la Nova anaven pràcticament buits. Cap viatger ha pujat o baixat en la que és la principal terminal de la línia ferroviària nord ebrenca.
La crisi de Rodalies ha evidenciat la degradació que pateix l'R-15, on s'acumulen dues dècades de desinversió i «deixadesa». L'any passat, va ser una de les que més incidències va acumular. Des de Trens Dignes denuncien que el pla inversor del Govern «s'acaba a Tarragona». «Veurem si ara que hi ha sarau a tot arreu, ens toca alguna cosa», ha dit Josep Casadó.