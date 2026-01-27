Diari Més

Les mercaderies tornen a circular per l'R-15 i els busos entre Riba-roja i Reus pràcticament buits

La crisi de Rodalies remata la degradació per desinversió de la línia ebrenca, segona amb més incidències l'any passat

Un tren de mercaderies passa pel costat d'un tren de passatgers aturat a l'estació de Móra de Nova.

Els trens de mercaderies tornen a circular aquest dimarts per l'R-15, tot i que es manté el servei de transport alternatiu per carretera per a passatgers entre Riba-roja d'Ebre i Reus. Els busos que s'han aturat aquest matí a l'estació de Móra la Nova anaven pràcticament buits. Cap viatger ha pujat o baixat en la que és la principal terminal de la línia ferroviària nord ebrenca. 

La crisi de Rodalies ha evidenciat la degradació que pateix l'R-15, on s'acumulen dues dècades de desinversió i «deixadesa». L'any passat, va ser una de les que més incidències va acumular. Des de Trens Dignes denuncien que el pla inversor del Govern «s'acaba a Tarragona». «Veurem si ara que hi ha sarau a tot arreu, ens toca alguna cosa», ha dit Josep Casadó.

