Els Campaners de Reus presenten una proposta per recuperar les antigues campanes de la Prioral
L’entitat ho ha presentat als Pressupostos Participatius de 2025 de Reus
Els Campaners de Reus insisteixen en la reclamació de dur a terme una actuació d’adequació del campanar de la Prioral de Sant Pere i, alhora, recuperar tres de les campanes de la Prioral desaparegudes l’any 1936 amb l’esclat de la Guerra Civil; les campanes de Sant Pere, Sant Jaume i Jesús. Júlia Moyano, dels Campaners de Reus, destaca que la recuperació d’aquestes campanes és una inversió que reclamen des de fa temps per tal de «recuperar la sonoritat que tenia abans el campanar». «Seria la manera de recuperar molts dels tocs històrics que, des que falten les campanes, no s’han pogut repetir», afegeix. A més, el projecte de recuperació hauria d’incloure, a banda de les campanes, els jous, els batalls i tots els mecanismes manuals i automàtics associats als tocs.
Actualment, els campaners s’encarreguen de dur a terme diversos tocs relacionats amb el calendari festiu i cultural de la ciutat, com en les Festes Majors de Sant Pere i Misericòrdia, per Setmana Santa o per Tots Sants. No obstant això, tal com apunta Moyano hi ha «alguns tocs que ja no es poden fer». A més, per tal de recuperar aquesta sonoritat «també caldria fer un manteniment i afinar algunes de les campanes que actualment hi ha». Tot un projecte que, en una estimació inicial presentada per Campaners de Reus preveuen que tingui un cost al voltant dels 149.118,22 euros. «És el que hem pogut calcular, si de veritat es tirés endavant veuríem quin podria ser el preu exacte final», afirma.
Per un altre costat, aprofiten per reclamar que es dugui a terme una actuació d’adequació que també inclouen en el pressupost. «S’hauria d’arreglar l’estructura de la Petra Clàudia, ja que les bigues, que són de fusta, no estan molt bé». Un desgast natural tenint en compte que l’espai està obert a les inclemències climatològiques. Per aquest motiu, també demanen que es recuperin els porticons de fusta que en el passat permetien tancar el campanar, per tal de conservar millor les campanes. Actualment, el campanar de la Prioral disposa de les campanes de Misericòrdia i Sant Pau al primer pis i la Petra Clàudia i la de Sant Bernat, o dels gegants, al segon pis.
Pressupostos participatius
Per tal de traslladar i donar a conèixer aquesta iniciativa des de l’entitat han aprofitat l’actual edició de Pressupostos Participatius de Reus per presentar el projecte i demanar el suport dels ciutadans. Per aquest motiu, van presentar el projecte en aquest procés participatiu el qual, juntament amb la resta de propostes, s’està analitzant per part dels tècnics de l’Ajuntament de Reus abans de passar a votació. «Ho hem presentat aquí perquè pot ser un començament per buscar recursos o fer alguna cosa», comenta Júlia Moyano.
Ara bé, apunta que en el cas que tirés endavant, s’hauria de veure «amb quin pressupost comptem i què podem arribar a fer». Per exemple, segons calculen en el projecte la recuperació de la campana de Sant Pere, amb tots els elements necessaris, tindria un cost aproximat de 36.000 euros. «Són preus aproximats, que més o menys hem calculat cercant informació. Quan sapiguem que ho podem tirar endavant determinaríem millor el pressupost», expressa.
I la de Misericòrdia?
Per un altre costat, Moyano admet que en cas de tirar endavant la recuperació de les campanes s’obriria la pregunta de si mantenir o no la campana de Misericòrdia, la qual va ser pujada l’any 1941. «No ho sé què es faria, és un debat que hi ha de vegades. És l’única campana que no forma part de les originals i, per tant, no forma part de la sonoritat original del campanar», assenyala Moyano.
