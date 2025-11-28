Successos
Nou capítol sobre La Sang de Reus: llencen octavetes ridiculitzant el comissari delegat
Una persona ha llençat a primera hora del matí diverses butlletes des d'un terrat d'un edifici de la plaça del Mercadal
Nou capítol sobre la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus. A primera hora del matí d'aquest divendres una persona anònima ha llençat des del terrat d'un edifici de la plaça Mercadal un grapat d'octavetes on es ridiculitza el comissari delegat de l'entitat, Javier Balañá. La webcam del consistori han gravat l'escena.
Segons ha avançat el Diari de Tarragona, en una de les butlletes es pot veure a Javier Balañá caracteritzat del personatge Woody de Toy Story amb el lema Black Friday 50%. En aquesta hi hauria un text que posaria: «Tu també podràs jugar a intervindre La Sang». També es fa referència que als 50 primers que comprin la «joguina» se’ls lliurarà unes claus de plàstic, en al·lusió al capítol on del canvi de pany del temple.
L'individu que ha protagonitzat el llançament des del número 9 de la plaça Mercadal també ha llençat un altre full on es veu un xèrif de Playmobil amb la cara de Balañá sostenint una pistola a l’aire on apareix el mateix text.