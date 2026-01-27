EQUIPAMENTS
El Centre Cívic Gregal celebra el seu primer aniversari
Més de 43.000 persones han passat per l'espai
El Centre Cívic Gregal ja ha bufat la seva primera espelma. L’equipament va celebrar ahir a la tarda la seva particular festa d’aniversari, un any després de la seva inauguració formal. Ho va fer acompanyat de desenes d’usuaris que l’han convertit en la seva segona casa. «El centre cívic és un lloc on fer la nostra llar més gran», va expressar el forner Xavier Pàmies Sistaré. «Ha de ser el cor del barri», va afegir.
Família, socialització, convivència, trobada, coneixença, descoberta, xarxa, Reus... Són conceptes que es van emprar durant l’acte per definir què ha significat el Gregal. En els seus primers dotze mesos de vida, més de 43.000 persones han passat per les seves instal·lacions, que han acollit 153 activitats. «És bonic que cada vegada tinguem més demanda», va assegurar la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda. «Aquí han passat moltes coses i s’ha generat comunitat», va apuntar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
El Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional (SOABEM), el Nexes o el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) són tres exemples de les iniciatives que hi desenvolupen les seves propostes. Pilar i Yassine són participants de les tertúlies de català. «Soc marroquí, no m’agrada el Barça, però Catalunya m’agrada molt i tinc molt de gust de conèixer la cultura catalana», va reconèixer Yassine. Pilar va assumir el repte que, quan es jubilés, parlaria català de forma seguida o «quan volgués». «Acabaré fent-ho», va afirmar ahir a la tarda davant dels assistents. En el seu cas, ha participat, també, de classes d’iniciació a l’italià, així com de sessions de taitxí. «Aquest primer any ha estat superfabulós, cada dia he vingut a buscar el diari», destacava.
Montse, monitora de ioga de l’associació de veïns Reus Nord, remarcava que «només tinc coses positives per dir». Tampoc va faltar a la cita el Taller Baix Camp, representant per Ferran Vidilla, que ha pogut dur a terme al centre cívic petits tallers de sensibilització i demostració.
