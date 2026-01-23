SOCIETAT
La inclusió, un repte compartit
La xarxa internacional Let Her In celebra la seva assemblea a Reus per compartir projectes
La inclusió no és un repte únic, aïllat o particular d’una sola persona; ni tan sols d’una ciutat com Reus. Ans al contrari, requereix la implicació de tothom a escala mundial per garantir que ningú no quedi enrere. Amb aquesta premissa va convocar la seva assemblea anual la xarxa Let Her In, una ONG que cerca la integració, la diversitat i la igualtat de gènere en qualsevol context de la societat, així com la fi de la discriminació.
Bulgària, Països Baixos, Irlanda, Grècia, Itàlia, Romania, Portugal, Bèlgica, Macedònia del Nord, Alemanya, Turquia, Polònia, Hongria, Eslovènia... Representants de més d’una vintena de països s’estan reunint, entre ahir i avui, a les instal·lacions de l’Espai Boule per aprendre, compartir projectes i generar sinergies. La directora de DomSpain, Olena Korzhykova, subratlla que treballar amb socis internacionals permet compartir «una experiència i una expertesa» i «transferir la innovació a les diferents regions». «No cal treballar o barallar-se un sol; creem equips, connectem territoris i donem a conèixer el potencial que tenim», va afegir. La regidora d’Educació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, Pilar López, també va apuntar en aquesta direcció: «Gent com vosaltres, amb molt talent i energia, ens ajuda a millorar i a obrir noves oportunitats de futur».
Francesca Dadomo, de la Cambra de Comerç Italiana a Espanya, destaca que compartir espai amb professionals provinents de realitats tan variades permet «treballar en xarxa, crear noves idees i nous consorcis» i, d’aquesta manera, presentar-se conjuntament en la recerca de finançament. «L’objectiu principal és la igualtat de gènere en tots els espais de la vida i, especialment, a la feina», assenyala.
Durant la jornada, Dadomo s’havia fixat en una iniciativa centrada a assolir un millor repartiment de les tasques vinculades amb les cures entre els múltiples components de la família, un plantejament enfocat per arribar als departaments de recursos humans de les empreses perquè tinguin «una miqueta més de sensibilitat» i facilitin la conciliació entre les vides laboral i personal.
INTERNACIONAL
Enrico Dolza forma part de la Fundació Institut per a Sords de Torí, Itàlia. Centra nombrosos esforços en garantir la inclusió «durant tota la vida» i l’accessibilitat global. L’assemblea de Let Her In, que reunia persones dels continents europeu, asiàtic i africà, era «una oportunitat única».
Sandra Fuentes és directora general d’UNAVE, l’Associació per a la Formació Professional i la Recerca de la Universitat d’Aveiro (Portugal). «La xarxa ens ha permès conèixer i integrar-nos a un gran grup, que ens ha creat oportunitats de transferir coneixements», analitzava. És una experiència «que ens enriqueix a tots» i que permet sumar per intentar arribar al següent nivell i als ajuts europeus, objectius que, individualment, «serien molt difícils d’assolir».
La trobada internacional va permetre, a més, posicionar Reus en el panorama internacional. L’edil López va convidar els assistents a gaudir de la ciutat i del modernisme, però, també, del seu elixir. «No oblideu beure un got de vermut de Reus!», va clamar. El missatge va ser assumit per la sala. I és que Korzhykova assegurava que les reunions permeten «promoure els territoris». «Tothom ja sap les paraules vermut, Gaudí, modernisme», va dir.
La primera jornada va estar dedicada a la visió estratègica de la xarxa, amb la celebració de l’assemblea general i les sessions de presentació i desenvolupament de projectes. També van tenir lloc espais de networking i es va oferir als col·laboradors una visita opcional per Reus i un sopar. Avui, la trobada continuarà posant el focus en la cocreació i la innovació, amb la compartició d’idees i de propostes per a convocatòries centralitzades i de caràcter europeu. Abans d’acabar, es construiran iniciatives amb impacte i es compartiran els resultats dels socis de Let Her In.
