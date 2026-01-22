INTERNACIONALITZACIÓ
La Cambra s’alia amb Prodeca i portarà onze cellers del territori a la fira Wine París 2026
El certamen, un dels més importants del sector, tindrà lloc entre el 9 i l'11 de febrer
La Cambra de Comerç de Reus repetirà experiència a Wine París. La corporació acompanyarà onze cellers del territori, que representen quatre denominacions d’origen, a una de les fires del sector vitivinícola més importants del món. En aquesta ocasió, ho assolirà de bracet amb Prodeca, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que treballa per promocionar els productes catalans.
La cap d’Internacional de la Cambra, Elena Andreu, va subratllar que, per als cellers participants, la participació a Wine París els permet posicionar els seus vins «com a marques de rellevància», consolidar les seves relacions comercials existents, obrir nous mercats i contactes i beneficiar-se de les accions formatives i les ponències que completen el programa. «El sector vitivinícola no és només una indústria important, sinó que també és un símbol de la nostra identitat», va expressar el president de la corporació, Mario Basora.
La fira es desenvoluparà entre el 9 i l’11 de febrer. L’estand s’ha dissenyat per ser «pràctic» per als cellers, perquè puguin dur a terme reunions i perquè es posi en relleu «la qualitat, diversitat i potència del nostre àmbit cameral i del territori». Tot plegat permet «que els cellers es concentrin únicament en la comercialització». «De tota la resta s’encarrega la Cambra», assegura Andreu. La corporació assumirà funcions com la instal·lació del punt a la fira, el suport en la recerca d’allotjament i transport, la logística per a l’enviament de mostres, la traducció i l’acompanyament jurídic.
José Beltrán, del celler Terra del Priorat, un dels que repetirà experiència a Wine París, afirma que l’ajuda de la Cambra permet tenir una «seguretat molt gran» perquè és «com tenir un pis clau en mà». «Per això estem repetint i, si tot va bé, tornarem a fer-ho», va afirmar. A més, va demanar que «mirem cap a Àsia, un mercat molt interessant».
Beltrán va definir París com una «ubicació geoestratègica» i va analitzar que, estant al Priorat, «no podem competir en volum, sinó en qualitat». «És una estratègia de venda diferent, hem d’anar a buscar compradors més interessats en qualitat, hem de defensar el territori, Catalunya i el patrimoni que tenim», va asseverar. «Més enllà de la venda pura i dura del vi, hem de fer arribar al comprador que nosaltres treballem a mà, cada cep és important per a nosaltres, i això ens costa temps, inversió, desgast personal, ens encareix costos, i el comprador ho ha de saber identificar», va continuar. «No es tracta de quant val l’ampolla, sinó de què hi ha dintre», va concloure.
