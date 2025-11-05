Educació
Quatre instituts de Reus reben el segell de la Xarxa de Centres per la Igualtat
Els centres educatius són reconeguts pel seu compromís amb la coeducació i la incorporació de la perspectiva de gènere en la seva activitat diària
Quatre instituts de Reus han estat reconeguts amb el segell de la Xarxa de Centres per la Igualtat, una distinció que premia el compromís dels centres educatius amb la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes. Els centres guardonats són l’Institut Baix Camp, l’Institut Gabriel Ferrater i Soler, l’Institut Escola Pi del Burgar i el Col·legi Sant Josep.
L’acte de lliurament dels segells ha tingut lloc aquest dimecres, 5 de novembre, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus, amb la presència de l’alcaldessa Sandra Guaita, la regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials Anabel Martínez, i el regidor de Joventut Daniel Marcos. Durant la cerimònia, s'ha projectat un vídeo sobre les activitats realitzades per l’alumnat referent d’igualtat durant el curs 2024-2025 i s'ha presentat el videoclip d’una cançó creada pels mateixos joves.
Aquest és ja el novè any que s’entrega el segell, i l’Institut Gabriel Ferrater i Soler ha estat reconegut des de la primera edició. L’any passat, el projecte “Xarxa de Centres per a la Igualtat. Referents d’Igualtat de Reus” va ser distingit com a Bona Pràctica en l’àmbit educatiu i inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, impulsat per la Federació de Municipis i la Fundació Carles Pi i Sunyer.
El segell s’atorga després que els instituts realitzin una auditoria en matèria de coeducació, on analitzen les seves accions per fomentar la igualtat i en fan un retorn a l’Ajuntament. A més, alumnes de 4t d’ESO participen com a Referents d’Igualtat, amb la missió de promoure entre els seus companys una mirada igualitària i respectuosa, lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
La Xarxa de Centres per la Igualtat de Reus és un projecte impulsat conjuntament per l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i la Regidoria de Joventut, amb l’objectiu de implicar tota la comunitat educativa en la prevenció de les desigualtats i les relacions abusives.