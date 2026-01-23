Política
La CUP de Reus demana que el veïnat participi en la definició del projecte de la platja de vies
També demanaran una Unitat d'Ictus assistencial activa les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana
l El grup municipal de la CUP a Reus portarà al ple municipal d'avui 23 de gener dues mocions amb relació a la platja de vies i la Unitat d'Ictus. En primer lloc, reclama garantir que els veïns dels barris de la Mineta, Reus Nord i Gaudí formaran part del procés de definició del projecte de la platja de vies.
Per un altre costat, també portaran al ple una moció impulsada des de la Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona. En aquesta demanen establir una Unitat d'Ictus assistencial activa les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. Actualment, quan un cas greu es produeix fora de l'horari, els pacients han de ser derivats a hospitals de Barcelona. MLB
Esports
El Reus Deportiu vol ratificar-se a la Champions superant la prova de Saint-Omer
Arnau Montreal Quesada