HOQUEI PATINS
El Reus Deportiu vol ratificar-se a la Champions superant la prova de Saint-Omer
El conjunt reusenc ha de sumar contra el campió francès per fer-se un lloc entre els quatre primers
El Reus Deportiu Brasilia torna avui a la Champions per ratificar-se en un grup competit que permet pocs errors. L'objectiu dels roig-i-negres és accedir a la final a vuit i el camí el va iniciar vencent a l'Igualada a casa fa unes setmanes. Avui a les 20 hores, el conjunt reusenc haurà de superar la prova de Saint-Omer i assaltar la pista del campió de França per continuar en la lluita.
«És imprescindible per ratificar els tres punts importants que van obtenir a casa i no ens confiem», destacava el tècnic reusenc Jordi Garcia. El duel contra el Saint-Omer es presenta com un partit trampa, tot i que el campió francès encara no ha puntuat en aquesta fase de grups de la Champions. «Venim a una pista difícil. Sabem la dificultat que suposa primer el material de la pista, que és de goma, i després perquè l'equip no es juga res i, davant els seus segur que faran un pas endavant per assolir la victòria», avisava Garcia.
Per la pista del Saint-Omer només ha passat l'Igualada i aquest va sortir amb una victòria per 0-3. El conjunt català és el rival directe dels roig-i-negres, així que els de Jordi Garcia també han de superar la prova francesa per assolir fer un pas endavant. El jugador roig-i-negre Pol Martínez apuntava que «és un partit clau i hem de ser efectius. No els podem donar cap opció, perquè és un rival que a la seva pista és perillós». Martínez juga enguany la seva primera temporada com a membre del primer equip de ple dret i, en les seves paraules, «han sigut sis mesos bons, adaptant-me a la categoria i als equips i estic molt content».
El club reusenc afronta el partit d'avui amb els dubtes de Càndid Ballart i Marc Julià. Jordi Garcia destacava que «vam jugar el passat diumenge i hem tingut pocs dies de descans, tenim jugadors tocats... són coses a solucionar de cara el partit». L'any passat, els roig-i-negres van emportar-se el partit contra el Saint-Omer per 1-4 i esperen poder repetir la gesta avui.
Aquest serà el darrer partit de la primera volta de la fase de grups de la Champions, enceta la part decisiva de la competició europea i el conjunt roig-i-negre està preparat per somiar.