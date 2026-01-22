SALUT
Tarragona reclama unitat per garantir l’atenció a l’ictus les 24 hores al Joan XXIII
Tarragona en Comú, ERC i Junts coincideixen al Ple en exigir la trombectomia 24/7 i posar fi al greuge territorial
Tarragona ha viscut aquest gener un front comú polític i social per reclamar el reforç urgent de l’atenció a l’ictus a l’Hospital Universitari Joan XXIII. La Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona ha portat al Ple municipal una moció per exigir la trombectomia mecànica operativa les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, una demanda que ha rebut el suport explícit de Tarragona en Comú, d’ERC i de Junts per Catalunya.
La proposta parteix d’un missatge clar: en l’ictus, cada minut compta. Actualment, quan un ictus greu es produeix fora de l’horari laboral, molts pacients del Camp de Tarragona han de ser derivats a Barcelona, fet que pot provocar retards crítics i augmentar el risc de seqüeles greus o mortals. Segons dades de 2024, a la demarcació es van registrar unes 700 activacions del Codi Ictus, amb més de 400 ingressos a la Unitat d’Ictus.
Per Tarragona en Comú, la moció presentada no només reclama l’obertura 24/7 del servei, sinó també un pla executiu amb recursos humans, tècnics i organitzatius, garanties laborals per als professionals i mecanismes de transparència amb la publicació periòdica d’indicadors assistencials. El text denuncia una desigualtat territorial que deixa Tarragona en pitjors condicions que altres territoris com Girona.
En aquest sentit, ERC Tarragona ha anunciat que defensarà la moció al Ple, assumint plenament les reivindicacions de la Plataforma. Els republicans remarquen que no és acceptable que l’atenció sanitària depengui de l’hora o del dia en què es produeix l’ictus, i insten el Departament de Salut a desplegar de manera urgent els reforços necessaris al Joan XXIII.
Per la seva banda, Junts per Catalunya també ha presentat una moció pròpia en la mateixa línia, exigint que Tarragona sigui reconeguda com a ciutat de referència sanitària. El grup municipal denuncia que els recursos existeixen, però que manca voluntat política per garantir un accés equitatiu a un tractament clau que pot multiplicar les possibilitats de recuperació si s’aplica a temps.
La CUP de Reus també s’ha sumat a les reivindicacions de la Plataforma per la Sanitat Pública i portarà al ple municipal una moció per reclamar l’obertura 24/7 de la unitat de trombectomia i el reforç integral de l’atenció a l’ictus al Camp de Tarragona. La formació denuncia el greuge territorial que suposa haver de derivar pacients greus a Barcelona fora de l’horari actual i defensa que el volum de casos —700 activacions del Codi Ictus el 2024— obliga a disposar d’un circuit assistencial complet al territori.