El Ball de l'altre Patró de Reus, Sant Sebastià

No hi ha moment més únic i propi per una població que la Festa Major. Tots els reusencs tenen algun record especial de Sant Pere o Misericòrdia i, tot i que no siguin creients, segurament li tindran afecte a les seves figures. No obstant això, com en el joc de l’impostor que tant s’ha posat avui dia de moda entre el jovent, aquí tenim a una patrona que no és el que sembla ser. Tot i que sembli que ha estat allí des de sempre, la Mare de Déu de Misericòrdia no es va començar a celebrar a Reus fins al segle XVIII, ja que anteriorment la Festa Major d’hivern de Reus era Sant Sebastià, el dia 20 de gener. Una festivitat, però, que es va anar perdent a poc a poc a favor de l’actual patrona de Reus que, en el seu benefici, coincideix en dates que fa menys fred.
Ara bé, l’any 2015 es va decidir reprendre la celebració de la festivitat arran de la iniciativa impulsada per part de La Carrutxa i l’Aula de Sons. «Es volia recuperar una mica les antigues ballades folk que es feien abans a la plaça del Castell i donar una mica de contingut a una festa que recordi al nostre antic Patró», explica Helena Sardà, membre de l’organització del Ball d’Hivern. A més, el que pretén és també recuperar l’esperit anterior de les Festes Majors o que encara es conserva en alguns pobles petits: «Les festes abans eren d’autogestió en el sentit econòmic». Per exemple, es dur a terme una recaptació de productes per a rifar-los i, amb aquests diners, es paguen al grup de músics, una banda folklòrica d’una desena d’integrants. «Tot això ha evolucionat amb el pas dels anys i ha canviat, no podem ser autogestionats perquè els costos pugen molt, però és conservar una festa de ball a l’hivern, amb la brasa i amb la idea de fer una festa feta per reusencs i per als reusencs», afegeix.
A més, per tal de dissenyar la festa des de l’organització van voler recuperar no tan sols les cançons de l’època, sinó també la festa. «Tenim documentat, gràcies a les notícies de l’època, que es feien sopars, balls, s’encenien lluminàries i es guarnien els carrers amb el que es podia», afirma la coorganitzadora. D’aquesta manera, el Ball d’Hivern no pretén ser una recreació històrica fidel, sinó una recuperació adaptada als temps d’avui dia: «Les característiques socials i culturals d’ara són diferents, però ens vam inspirar amb tot el que vam trobar a l’hora de crear el Ball d’Hivern».
10a edició
Aquest dissabte 24 de gener a partir de les 17.30 hores se celebrarà la 10a edició, en què, després de l’experiència dels darrers anys, des de l’organització apunten que comencen a tenir el beneït problema de què l’espai se’ls està quedant petit arran de l’èxit. «Cada vegada ve més gent i la plaça del Castell és el que és. Al principi només fèiem una rotllana i ara hem de fer unes quantes per un mateix ball. A l’inici ni ens ho esperàvem aquest èxit», assenyala Sardà. Ara bé, assegura que tenen clar que d’allí no es mouran: «Allí va ser on va començar i és on hi ha Sant Sebastià».
La festa començarà a partir de les 17.30 hores amb la Cercavila de capta que recorrerà els carrers del centre, anant de comerç en comerç demanant obsequis: «A canvi d’aquest obsequi els músics li dedicaran una cançó improvisada de les característiques d’aquell comerç, d’allò que venen o dels treballadors, sempre amb humor». Posteriorment, es retorna a la plaça del Castell on es fan les cantades finals i se celebra a les 21 hores el Sopar Popular. Finalment, a les 22 hores comença el Ball, en què segons explica Sardà recuperem una de les nostres melodies tradicionals: «El ball comença sempre amb una jota, que era la dansa tradicional d’aquesta zona abans que s’imposés la sardana. El Priorat i el Baix Camp eren territori de jotes».
