Marina Berasategui descarta presentar candidatura per liderar la llista d’ERC per al 2027
El regidor de Cultura, Daniel Recasens, es posiciona com a relleu de Noemí Llauradó
Marina Berasategui es descarta per encapçalar les llistes d’Esquerra Republicana (ERC) a les eleccions municipals del 2027. Fonts del partit afirmen que «no té intenció de presentar candidatura al procés intern», una posició que ratifica l’actual regidora d’Urbanisme. La formació política subratlla que Daniel Recasens és l’opció avalada pel grup municipal i per la vigent número 1, Noemí Llauradó, a l’espera de la reflexió per part de la militància. «El candidat ja sap que pot comptar amb mi, sempre a disposició del que el partit em requereixi», expressa Berasategui en declaracions a Diari Més.
Fonts internes d’Esquerra havien assegurat que Berasategui podria emergir com a possible alcaldable. Es tractaria d’una decisió que s’hauria valorat en els darrers mesos, però que, finalment, hauria quedat descartada.
Amb aquest escenari, Daniel Recasens queda com la primera i única figura que ha anunciat, a hores d’ara, que completarà una passa endavant i presentarà candidatura a liderar ERC per als comicis de l’any vinent. El procés que determinarà el cap de llista encara no s’ha iniciat —ho farà en les següents setmanes— i «cal preservar-lo en temps i forma», afirmen fonts republicanes. Això no obstant, no s’espera que es presentin altres alternatives.
Llauradó no repetirà
Noemí Llauradó va anunciar dimarts que no repetirà com a candidata d’Esquerra Republicana a les eleccions municipals del 2027. L’actual presidenta de la Diputació de Tarragona i primera tinent d’alcaldessa va afirmar que «fa temps» que havia pres la decisió i que tres mandats «és temps més que suficient per liderar un mateix projecte». D’aquesta manera, el 2027, posarà punt final a una etapa de dotze anys a l’Ajuntament de Reus.
Això no obstant, la porta de la seva carrera política va quedar oberta i Llauradó es va posar a disposició del seu partit «per altres projectes en els quals pugui ajudar a Reus, la comarca, la demarcació i el país». «Tinc energia i força per continuar servint a la ciutadania des dels valors d’ERC i el bagatge que m’està donant la presidència de la Diputació i el govern de la meva ciutat», va expressar.
Llauradó va estrenar-se com a cap de llista republicana el 2015 i, un any més tard, va entrar al govern municipal, assumint la regidoria de Salut. A les eleccions del 2019, va ser la cara visible del millor resultat d’Esquerra a Reus en democràcia, amb l’obtenció de sis regidors, i es quedà amb la vicealcaldia i la presidència de la Diputació de Tarragona. En el present mandat, és regidora de Projecció de Ciutat i primera tinent d’alcaldessa, a més d’haver continuat al capdavant de l’ens supramunicipal.
Els perfils
Marina Berasategui, arquitecta, va entrar al consistori el 2019 i ha encapçalat l’àrea d’Urbanisme des d’aleshores. Ha estat la cara visible de projectes d’envergadura com la transformació del carrer Ample i el seu entorn o el soterrament de les torres del Pinar, així com de projectes vinculats amb la mobilitat i el transport, com el desplegament del servei d’autobús a demanda Bus x tu o el plantejament de la Ganxeta, la bicicleta compartida. També va ser secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Per la seva banda, Daniel Recasens, advocat de professió, ha estat el número 2 de Llauradó en les últimes dues eleccions i es posiciona com el seu «relleu natural». És el portaveu del grup municipal d’Esquerra. En el present mandat, és regidor de Cultura i Política Lingüística. Abans havia assumit, també, les funcions relatives a Educació.
