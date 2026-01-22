ENTITATS
125 anys de camí compartit
La Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus celebra el 125è aniversari amb un programa d’activitats extraordinari que s’allargarà fins al mes de desembre
El Centre de Lectura de Reus es va fundar el 1859. L’any 1901 naixia, sota el seu aixopluc, la Secció Excursionista, que el dia d’avui és la més antiga de totes les seccions del Centre que es manté en actiu.
En l’actualitat té prop de 150 socis, dels quals una seixantena participen de manera activa en les activitats. Aquestes consisteixen fonamentalment en sortides a peu pel territori, però també es promouen conferències, projeccions de documentals o la participació i organització d’activitats de muntanyisme col·lectives. El que uneix tots els socis és, però, la seva estima per la muntanya. «L’estímul que sent cadascú és una cosa molt personal», expliquen des de la Junta. «Hi ha qui s’apunta per fer esport.; hi ha qui ve perquè s’estima les muntanyes o perquè vol companyia. El fet, però, és que a la Secció ens trobem tot de gent que ens sentim units pel fet que ens agrada anar a la muntanya».
La celebració del 125è aniversari va arrencar a finals de l’any passat i ja s’han celebrat activitats com el concert Cançons de Muntanya que va oferir l’Escolania de Montserrat el passat 9 de gener al Teatre Bartrina. De cara als mesos que ve, són activitats destacades l’organització de la Flama, el Camí de Muntanya de les comarques meridionals i l’homenatge a personalitats que han nodrit la secció durant aquests anys d’història.
D’aquesta manera, el cap de setmana del 6 al 8 de febrer els de Reus seran els responsables d’organitzar la 57a edició de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana a Prada de Conflent. Un cop encesa la flama davant la tomba de Pompeu Fabra, aquesta es traslladarà a Reus, on romandrà fins al 22 de febrer, que es portarà a Montserrat.
Al novembre la Secció Excursionista organitzarà la 61a edició del Dia del Camí de Muntanya de la IV Regió, que enguany transcorrerà pel terme de Vilaplana. El tercer vèrtex del programa d’aniversari són les conferències d’homenatge a Joaquim Santasusagna (22 de gener); Ramon Amigó (26 d’abril); Salvador Vilaseca (14 de maig); i Josep Iglésies (15 d’octubre).
De cara al futur, el principal repte de la Secció és el relleu generacional: «La gent jove va a la muntanya, però estan connectats amb el mòbil i ja no tenen la necessitat d’associar-se que teníem nosaltres. Però és una cosa que passa de manera general a totes les entitats, no només a la nostra». En contrapartida, però, admeten que hi ha una franja d’edat que encara els nodreix: «Hi ha relleu gràcies a la gent de seixanta anys que cada any es va sumant a la Secció».