Salut
L’amiant continua present en 65 polígons del territori
Un total de 27 municipis continuen amb afectacions als recintes industrials
L’amiant continua present al territori, segons els últims registres. Almenys 65 polígons del Tarragonès, la Conca de Barberà i l’Alt i Baix Camp acumulen aquest material, majoritàriament a les seves cobertes. Aquest any 2025, l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) ha actualitzat el mapa de polígons industrials en actiu que tenen presència d’amiant en «nuclis d’activitat econòmica» i, en total, 27 municipis encara es veuen afectats.
Els sis polígons en actiu de Reus són els que més presència presenten al territori, amb 202 cobertes de fibrociment. Els segueixen la capital el Baix Camp, Tarragona (194) i Valls (126), tot i que la ciutat de l’Alt Camp mostra una acumulació superior per metre quadrat, amb més d’un centenar de cobertes en un mateix recinte, mentre que a Tarragona s’hi observa una dispersió en els quatre polígons existents.
Riudoms també presenta deficiències amb una acumulació de 57 cobertes en sis espais industrials diferents. Altres municipis com Constantí (38), Montblanc (39) o Santa Coloma de Queralt (37) gairebé arriben a la quarantena. Entre les poblacions afectades consten fins a una vintena de municipis més, però en gran manera, encara depenen d’una empresa externa per pal·liar amb l’extracció de l’amiant.
Sense un pla específic
Des que es va presentar el cens d’erradicació de la Generalitat l’any 2024, més d’una seixantena de recintes han estat identificats, però encara no existeix un pla específic per aquests entorns a la província. Les últimes dades només afecten els recintes industrials, però el territori encara acumula gairebé 20.000 cobertes fabricades amb aquest material.