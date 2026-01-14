MOBILITAT
Britànics i irlandesos continuen sent els clients fidels de l’Aeroport de Reus
La infraestructura tanca l'any amb la millor dada de passatgers des del 2011
Any de rècord a l’Aeroport de Reus. La infraestructura ha conclòs el 2025 havent registrat 1.336.826 passatgers, un 13,1% més que el 2024. Suposa la millor dada des del 2011, l’última temporada en què Ryanair va tenir base operativa al Baix Camp. Dublín i Manchester repeteixen com a destinacions favorites, amb més de 150.000 usuaris.
Els mercats britànic i irlandès són els majoritaris i aglutinen el 86% dels passatgers, si bé són els que més opcions ofereixen. En el cas d’Irlanda, les tres rutes disponibles s’endinsen entre les deu més emprades i, excepte la capital, les variacions sobrepassen el 25% positiu. També destaquen els ascensos de Belfast (24%), Glasgow (20,7%) i Eindhoven (15,8%).
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, valora «molt positivament» els resultats, fruit «del treball de la Taula Estratègica de l’Aeroport per desestacionalitzar, diversificar companyies i buscar nous mercats». A més, considera que la futura arribada de l’alta velocitat i la connexió amb els aeroports de Barcelona i Girona «obrirà noves oportunitats per a la infraestructura, el sector turístic i el territori».
La Cambra de Comerç de Reus subratlla l’increment de passatgers i operacions a la primavera i la tardor, de forma que es consolida «una tendència d’allargament de la temporada, un element clau per reforçar l’economia turística, comercial i de serveis». L’ens alerta que el trànsit concentrat al Regne Unit i Irlanda demostra «l’atractiu del destí i l’eficiència de l’operació comercial», però, alhora, és «un factor de vulnerabilitat», així que demana avançar «en la diversificació de mercat i l’ampliació d’opcions».
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, afirma que es continuarà treballant per a la desestacionalització i per allargar la temporada, així com per diversificar mercats, aerolínies i destinacions. «Més enllà d’apostar pel creixement de l’activitat i el moviment de passatgers, treballem per generar un interès pel conjunt de la destinació», expressa.
Temporada 2026
Per al 2026, les previsions apunten a l’alça, amb la programació de més bitllets —a hores d’ara, un 10% més de places— i el manteniment de les operatives. L’auge se centra en la temporada baixa, amb un 175% més el març i un 15% l’abril.
Jet2, per primera vegada, superarà l’oferta de 200.000 seients d’arribada. Això no obstant, la companyia ha hagut d’aturar els plans d’expansió cap a Bournemouth per la falta de noves aeronaus Airbus A321neo. El General Manager d’Aeroports i Organitzacions Turístiques, Ricard Querol, afirma que, si bé la ruta no ha entrat «amb els tempos que volíem», «hi serem». «Tindreu una connexió més, d’això no hi ha cap dubte», assegura. Sí que estrenarà enllaç amb Londres-Gatwick.
La temporada s’allargarà i Ryanair ja ha anunciat que les connexions arrencaran el 3 de març, en concret, amb Dublín. Els dies posteriors, es reprendran els vols cap a Shannon, Brussel·les i Londres. Per la seva banda, els viatges a París de Vueling passaran de dos a tres setmanals; s’arribaran a les tretze setmanes des de Porto; i easyJet debutarà unions amb Newcastle, Bristol i Gatwick.
