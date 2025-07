La Cambra de Reus ajuda les empreses a internacionalitzar-se: formació, assessorament i promoció

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

En un món globalitzat, la internacionalització ha esdevingut un factor clau a l’hora de dissenyar l’estratègia comercial de les empreses. La Cambra de Comerç de Reus disposa d’un Departament d’Internacional que ajuda les societats del territori en tres vessants principals: assessorament, suport a la promoció i formació.

La cap de l’àrea, Elena Andreu, detalla que la internacionalització «és i serà sempre un punt important» que cal tenir en compte perquè permet «diversificar riscos i mercats i augmentar la facturació».

Una de les branques més visibles és la de la promoció exterior. Andreu menciona que «les missions comercials encara funcionen, són un instrument que pot ser interessant», però valora especialment la presència en fires. «Són instruments offline molt potents», assenyala.

Clar exemple és la participació de l’ens a Vinexpo París 2025, un referent del sector vitivinícola a escala mundial, on va estar acompanyada per dotze cellers del territori que representaven sis Denominacions d’Origen.

«Vam oferir aquest espai als nostres expositors perquè poguessin optimitzar la seva comercialització i expansió internacional durant dos dies i mig; que tinguessin una visibilitat i l’oportunitat de trobar-se amb compradors potencials de diverses zones geogràfiques —com ara Austràlia, Àsia o Amèrica—», explica la cap d’Internacional. Més de 50.000 professionals van passar pel certamen.

Per facilitar la tasca dels cellers i optimitzar el seu temps a la capital francesa, perquè «ens interessa que hi vagin i puguin vendre», la Cambra va assumir els detalls de caràcter organitzatiu, així com va fer un esforç econòmic per disposar de l’estand, «i vosaltres només us centreu en la comercialització». «Feia goig el bullici de l’espai dels cellers, que d’una visita passaven a una altra», destaca el secretari general i director de la Cambra, Jaume Llosas.

La participació a Vinexpo va superar les expectatives i, de fet, «ja hem tingut contactes d’altres cellers del territori que ens han trucat per dir-nos que potser s’ho plantegen per a una nova edició», revela Andreu. Per això, «vist el resultat del 2025», s’està «valorant» la possibilitat de repetir l’experiència el 2026. Fins i tot, Llosas afegeix que «ens plantegem consolidar el que s’ha fet i poder dimensionar-ho una miqueta més».

En la línia de la promoció, la corporació també està valorant com pot impulsar més missions comercials i «ens agradaria posar en marxa, enguany, una missió inversa del vermut», explica la cap d’Internacional.

Consistiria en l’arribada de compradors interessats en el producte d’una zona geogràfica concreta —es planteja el Benelux, és a dir, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg— perquè es puguin trobar amb promotors «i fer networking, a veure si poden tancar contractes i vendes».

Més serveis

La corporació ofereix el seu assessorament, bé sigui jurídic, fiscal, duaner, contractual o de qualsevol tipologia, «a qualsevol empresa que vulgui expandir-se». Per exemple, facilita el coneixement sobre «els requisits tècnics d’un mercat concret», menciona Andreu.

També dona un cop de mà amb la formació «perquè, evidentment, en un món globalitzat que està avançant molt de pressa, els equips necessiten estar perfectament capacitats per poder afrontar tots els passos de la internacionalització».

«No es comercialitza igual un producte a territori nacional que fora», remarca. «Ens agrada acompanyar perquè pensem que l’expansió és fonamental per a ells i per al nostre territori, com a projecció del sud de Catalunya», conclou la cap d’Internacional de la Cambra.