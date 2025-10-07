Política
ERC Reus defensa l’auditori de la Diputació: «L’Ajuntament no pot menystenir la proposta»
El grup municipal reivindica la «necessitat» de l’equipament com una «oportunitat de país»
Esquerra Republicana (ERC) defensa la «necessitat» de l’auditori projectat per la Diputació de Tarragona a Reus. Amb l’inici del curs polític, els regidors del grup municipal van reunir-se amb la militància per desgranar els projectes, reptes i oportunitats que es presenten en els següents mesos. En una atenció a mitjans prèvia, el portaveu, Daniel Recasens, va remarcar que és «una oportunitat no només de ciutat, sinó de país» i una «necessitat real». «L’Ajuntament no pot menystenir la proposta que ens fa la Diputació», va asseverar.
La cap de llistes i presidenta de l’òrgan supramunicipal, Noemí Llauradó, va apuntar que la idea prové davant l’escenari que els espais de les escoles i conservatoris de la Diputació a Reus, Tortosa i Tarragona «s’estan quedant petits» i que això provoca la necessitat de plantejar la creació d’un auditori que «de retruc beneficia la ciutat de Reus», ja que, si bé ha de cobrir les necessitats formatives, també es dibuixa amb caràcter metropolità. «Quan generes un equipament d’aquesta mena, la necessitat s’acaba també generant; les inversions sempre són benvingudes», va assenyalar, tot remarcant que vol «treure mala maror».
A finals de setembre, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va expressar als micròfons de LANOVA Ràdio que «a la ciutat no hi ha una sensació de necessitat d’auditori». Per això, considera que s’ha d’analitzar la necessitat o no de l’equipament atès que, tot i que rep amb els braços oberts qualsevol inversió de les administracions, «no ha d’anar a costa tampoc del mateix Ajuntament». En aquest context, Recasens va afirmar que «qualsevol equipament sempre és necessari, més encara quan ve amb les aportacions necessàries».
El consistori reusenc està estudiant la possibilitat d’oferir el Vapor Vell, que actualment s’està adequant per esdevenir la seu de l’Escola dels Oficis, per establir-hi l’auditori, ja que la proposta que se li ha plantejat, un solar a tocar del Centre Cívic Llevant, no convenceria per les seves reduïdes dimensions. El portaveu del grup municipal d’Esquerra va respondre que «el que sabem segur que ara hi cap és l’escola» i que «no podem perdre una possibilitat com aquesta». «Parlem d’afegir equipaments i no pas de retallar-los, dividir-los o veure si hi caben», va comentar.
Sergi Peralta Moreno
El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, va afegir que espera que la segona fase d’actuació per convertir el Vapor Vell en l’Escola dels Oficis pugui sortir a licitació a finals d’any i que abans de la conclusió del 2026 «imagino que entraran les excavadores a dintre». En paral·lel, s’està treballant per definir el model de governança.
Un any «clau»
D’altra banda, els regidors vam emfatitzar que el 2026 serà un any «clau» en el mandat perquè veurà l’avenç de projectes com l’obrador escènic del carrer de la Presó —que anomenen «Presó 13»—, la reforma del Museu d’Art i Història, la transformació del carrer Ample i de l’entorn del Carrilet o una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius, que tindran més en compte la infància i l’adolescència.
El 2026 serà, també, l’Any Gaudí, una oportunitat que «ens servirà per projectar-nos fora», va remarcar Llauradó. La regidora de Projecció de Ciutat va esmentar que l’acte d’obertura serà a Reus.
Amb ERC Tarragona havent escollit alcaldable per a les eleccions municipals del 2027, Llauradó va assegurar que, en el cas de Reus, els edils «estem tots centrats en grans projectes» i que «quan hàgim d’engegar l’engranatge, l’engegarem».