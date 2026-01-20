Societat
Clients del Carrefour de Reus accepten amb resignació la tarifa d'aparcament
Es garanteixen dues hores gratuïtes per aquells que presentin un tiquet de la compra
L’aparcament del Carrefour de Reus ja és de pagament des d’ahir dilluns 19 de gener. Una situació que es va viure amb relativa normalitat, ja que bona part dels clients que van visitar el supermercat ja s’havien assabentat prèviament del canvi, tot i que a alguns els va enxampar per sorpresa. Ara bé, les dues primeres hores seran gratuïtes pels clients que facin alguna mena de compra i s’ampliarà una hora gratuïta més en cas que la compra sigui de 20 euros com a mínim. El preu per aquells que no presentin el tiquet de la compra o superin el temps gratuït serà de 5 cèntims per minut. D’aquesta manera, la zona nord-est de la ciutat perd un aparcament que, tot i ser privat, molts visitants utilitzaven per poder aparcar de franc a la ciutat.
Entre els clients consultats pel Diari Més durant la primera jornada en què es va aplicar el canvi el principal sentiment era de resignació. «Ja han tardat bastant a fer-ho, tenint en compte que en la majoria dels supermercats el pàrquing és de pagament», va comentar la Laia, arronsant les espatlles. Per la seva banda, la María assenyalava que l’oferta pel que fa a les hores gratuïtes pels clients era bona: «Amb dues o tres hores tens temps de sobra per fer la compra i, fins i tot, anar a qualsevol cosa al centre de Reus si necessites fer un encàrrec ràpid. Hi ha altres supermercats que només et donen una hora gratuïta com a client». Ara bé, l’Albert es mostrava menys comprensiu amb l’aplicació de la tarifa: «M’ho he trobat en arribar i crec que és injust. És una pena, perquè feia servir aquest aparcament moltes vegades venir a Reus i aprofitaves per comprar alguna cosa aquí. El problema és que gairebé no hi ha lloc per aparcar gratis a la zona i si vas al pàrquing del Pi del Burgar t’embruten el cotxe o algun brètol te’l xafa».
Precisament, bona part dels clients ja s’havien assabentat per diversos canals del canvi en la política d’aparcament de l’hipermercat, però d’altres com l’Albert s’ho van trobar per sorpresa. Per aquest motiu, davant el caixer situat a la primera planta del pàrquing un treballador es dedicava a resoldre els dubtes dels clients.
Per un altre costat, això significa que molts treballadors de la zona que utilitzaven aquell aparcament de forma habitual perden l’oportunitat. És el cas de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, situat a l’avinguda de Marià Fortuny, 83, a poca distància de l’edifici. Per aquest motiu, es van posar en contacte amb Carrefour per intentar arribar a un acord. «Des d’un inici el contacte i la informació ha estat bastant opaca. No és fins a mitjan de desembre que vam poder contactar amb el responsable real de la gestió», comenta Sergui Guillén, degà del Col·legi. Segons comenta, des de l’hipermercat els han comentat que no es voldrien reunir fins a finals de febrer o inicis de març per tal de valorar com funciona la mesura. «No hi ha més remei, però el pàrquing està infrautilitzat des de fa setmanes. No caldria esperar tant», lamenta el degà.
