Gastronomia
Un nou tailandès arriba a Reus: així és el restaurant que aposta per l'street food asiàtic
El restaurant tailandès obrirà al carrer del Vidre i promet una explosió de sabors asiàtics
Thaiger Thai, un restaurant tailandès amb un establiment a Màlaga i valoracions de 4,6 sobre 5 a Google, obrirà pròximament a Reus, al carrer del Vidre, número 7. La seva carta, inspirada en l’autèntic street food tailandès, promet transportar als comensals al sud-est asiàtic amb plats com el Pad Thai, el curri vermell, el Ped Rad Sauce Makhram, o sigui, ànec cruixent a l’estil tailandès o l’amanida de papaia Som Tam Thai.
A més dels clàssics tailandesos, Thaiger Thai ofereix entrants com els rotllets de llagostins i formatge, dònuts de llagostins amb salsa sweet chilli o broquetes Satay de pollastre. Per a les postres, destaquen el tapioca de coco i mango, l’arròs glutinós amb mango i el tiramisu clàssic.
Reus
Els clients que van provar el seu restaurant a Màlaga destaquen l’autenticitat dels sabors, la mida de les racions i l’atenció propera de l’equip. “Una autèntica explosió de sabors que et farà voler repetir. L’atenció va ser boníssima, ens sentim molt acollits i són pet friendly!”, comenten els usuaris en ressenyes recents.
Amb la seva arribada a Reus, Thaiger Thai es converteix en una nova proposta per als amants de la cuina tailandesa, oferint tant plats clàssics com receptes innovadores en un ambient que reflecteix l’essència de l'street food asiàtic, ideal per a aquells que busquen una experiència gastronòmica diferent a la ciutat.