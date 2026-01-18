Successos
Un nou focus de l'incendi d'una nau de Reus obliga a desallotjar 44 veïns
El foc es va declarar dissabte al matí al carrer de l'Alcalde Pasqual i va col·lapsar parcialment el sostre de l'estructura
Un total de 44 veïns van ser desallotjats de manera preventiva ahir a la nit a Reus després que, poc abans de les 23.30 hores, es detectés fum sortint de la teulada d’una nau industrial que ja havia cremat el dia anterior. Els Bombers hi van desplaçar sis dotacions i van confirmar que el foc afectava l’aïllant de la coberta.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el desallotjament es va fer com a mesura preventiva a causa del fum, mentre els efectius treballen per controlar el nou focus i evitar que es propagui. Protecció Civil ha recomanat no acostar-se a la zona de l'incendi, i tancar les portes i finestres en cas de notar molèsties.
Actualment, els Bombers treballen amb 9 dotacions per apagar el foc que afecta la coberta. Segons informen, crema l'aïllant interior cobert amb xapa metàl·lica per dalt i per baix. Per aquest motiu refreden la zona amb aigua per disminuir el fum i intentar apagar l'interior, gestionant maquinària especialitzada que pugui desmuntar la coberta per poder iniciar i fer efectiva l'extinció.
Aquest episodi arriba menys de 24 hores després de l’incendi declarat ahir al matí en una nau del carrer de l’Alcalde Pasqual de Reus, que va obligar a mobilitzar els serveis d’emergència a partir de les 06.17 hores, després d’una alerta al telèfon 112. El foc es va localitzar al fons de la nau i el sostre va col·lapsar gairebé del tot.
A la part posterior de l’edifici hi ha diversos habitatges, els veïns dels quals van haver de confinar-se a l’interior dels domicilis mentre duraven les tasques d’extinció. Aquestes persones ja han pogut tornar als seus habitatges amb la recomanació de tancar finestres i no accedir als seus patis interiors.