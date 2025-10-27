Serveis
NEXES compleix els seus primers cinc mesos de funcionament a Reus
El servei d’atenció a les sexualitats per a joves iniciarà en breu un grup de socialització, acompanyament i suport per a joves LGTBI+
El passat mes de maig es va posar en marxa NEXES, el nou servei municipal d’atenció a les sexualitats destinat a joves de fins a 25 anys, impulsat per les regidories de Salut i Esports, Joventut i l’ASSIR de Reus (ICS). Després de cinc mesos en funcionament, el servei s’ha consolidat com un espai de referència per acompanyar, informar i donar resposta a les necessitats i dubtes del jovent en matèria de sexualitats, salut afectiva i drets sexuals.
Es tracta d'un espai confidencial, gratuït i sense cita prèvia, obert cada dimecres de 16.30 a 20 h al Centre Cívic Gregal. L’objectiu és oferir un acompanyament integral i proper, amb una atenció especial a les etapes d’adolescència i primera joventut, per afavorir una vivència lliure, segura i respectuosa de les sexualitats.
El servei compta amb professionals especialitzades en salut sexual i emocional, que ofereixen atenció personalitzada i poden fer derivacions directes a l’ASSIR de Reus quan és necessari. També s’hi proporciona material preventiu com preservatius interns i externs, i proves ràpides de VIH i sífilis l’últim dimecres de cada mes, en col·laboració amb l’associació Assexora’t.
Cinc mesos d’activitat
Durant aquests primers mesos, NEXES ha atès una gran varietat de consultes, entre les quals destaquen les relacionades amb la postcoital, l’orientació sexual, les relacions de parella i el consell contraceptiu.
A més, s’han organitzat tallers i activitats sobre temes com la menstruació, la sexualitat i l’anticoncepció, i la visibilitat trans. Amb motiu del Dia Internacional de la Despatologització Trans, el proper 29 d’octubre a les 17.30 h, s’hi celebrarà un cinefòrum amb debat posterior obert al públic, amb la projecció de la pel·lícula Cerca de ti (Canadà, 2023).
De cara als pròxims mesos, es preveuen nous tallers sobre relacions tòxiques, rols i estereotips de gènere, i infeccions de transmissió sexual (ITS). També està a punt d’iniciar-se un grup de socialització, acompanyament i suport per a joves LGTBI+, amb l’objectiu de crear un espai segur i de confiança per compartir vivències.
El regidor de Joventut, Daniel Marcos, destaca que «NEXES és una aposta ferma per garantir que els i les joves de Reus tinguin un espai segur, confidencial i accessible on poder parlar obertament sobre les seves sexualitats i rebre l’acompanyament que necessiten». Segons el regidor, «la bona acollida del servei confirma que calia un recurs com aquest, i ens anima a seguir treballant per ampliar-lo i consolidar-lo com a referent a la ciutat».