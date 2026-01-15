SOCIETAT
La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes demana traspassar aigua de l'Ebre a l'embassament de Siurana
L'administrador ofereix «diàleg» als agents del Priorat per formar part de l'entitat i «trobar solucions» conjuntament
La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes demana traspassar aigua del riu Ebre a l'embassament de Siurana per fer front a la falta hídrica que pateix el pantà del Priorat els últims anys.
L'administrador de la comunitat, Miquel Àngel Prats, ha afirmat que es podrien portar uns 10 hectòmetres d'aigua de l'Ebre, «puntualment» i si en «sobra», per tal de garantir que l'embassament de Siurana estigui al 80%.
Prats ha ofert «diàleg» als agents del Priorat per formar part de la comunitat de regants per tal de «trobar solucions» conjuntament. A més, ha avisat que la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus no estarà enllestida fins al 2029 i ha insistit que podria no ser apta per regar els avellaners per l'alta salinitat.
L'administrador de l'entitat ha definit la campanya com a «especialment complexa» a causa de la sequera dels anys 2023 i 2024, que va impossibilitar traspassar aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes. L'any passat van poder reprendre el reg, tot i que d'una manera «limitada», amb només el 42% de la dotació d'un any «normal», ha explicat Prats. També ha advertit que el 2025 es va subministrar el 73% de l'aigua, cosa que la comunitat de regants relaciona amb l'abandonament "progressiu" del camp.
Avui el pantà de Riudecanyes disposa d'unes reserves properes als 5 hectòmetres d'aigua, segons la comunitat, però necessiten 2 hectòmetres més per «garantir» un reg «similar» al del 2025. Prats ha explicat que per tenir l'aigua assegurada per les pròximes tres campanyes caldria un temporal com el 'Glòria' de l'any 2020.
Aigua de l'Ebre
Davant d'aquesta situació i la falta d'aigua a l'embassament de Siurana (es troba al 18% de la seva capacitat total) Prats ha obert la porta a traspassar aigua de l'Ebre a Siurana per «garantir» que l'embassament del Priorat arribi al 80%. L'administrador calcula que caldria transvasar 10 hectòmetres cúbics, sempre que l'Ebre tingui "les quantitats que necessita".
Des de la comunitat de regants apunten que l'embassament de Siurana és «molt gran per la conca i la pluviometria que té». Per això, Prats assenyala que es podria «aprofitar» la infraestructura fent aquesta connexió. «El Priorat no necessita aquests 10 hectòmetres, però nosaltres sí que els necessitem», ha dit. L'administrador ha afirmat que no seria un «transvasament» perquè el riu Ebre i el Siurana estan dins la mateixa conca hidrogràfica. Tot i això, part de l'aigua del Siurana aniria a parar al pantà de Riudecanyes que sí que forma part d'una altra conca, concretament de les conques internes gestionades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Solucions conjuntes
L'any passat, el Tribunal Suprem no va admetre a tràmit el recurs del Consell Comarcal del Priorat contra la sentència que nega la revisió de la concessió de l'aigua del Siurana a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Sobre aquesta qüestió, Prats ha dit que el «millor camí» no és el «conflicte», sinó el «diàleg».
L'administrador ha obert la porta a què els agents del Priorat com ara el TOPOGRAPO o el Consell Comarcal formin part de la comunitat de regants, ja que la concessió no acaba fins a l'any 2061. «Són ells els que han de moure's si es volen adherir a la comunitat per buscar solucions», ha assenyalat. «El canvi climàtic ens afecta a tots; el futur del secà és cada vegada més inviable si no hi ha solucions compartides», ha afegit.
Aigua regenerada
Prats també s'ha referit a la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus i les basses d'emmagatzematge. Ha advertit que «si tot va bé» podria estar enllestida l'any 2029, dos anys més tard del que va preveure l'ACA en un inici i tenint en compte que havia de ser una infraestructura «d'emergència». L'administrador ha dit que tindria un cost de 40 milions d'euros i ha insistit que podria no ser apta per regar els avellaners a causa de l'alta salinitat.
Així mateix, ha avisat que l'aigua regenerada no servirà per abastir els municipis per aigua de boca. Prats ha explicat que la comunitat disposa d'una xarxa única i que caldrà desdoblar alguns trams per derivar l'aigua segons sigui d'ús de boca o de reg.
La comunitat de regants també ha recordat que van plantejar l'opció de portar aigua des del canal Segarra-Garrigues. Prats ha dit que seria una opció «molt més barata» que el terciari de l'EDAR de Reus. Ho ha pressupostat amb un cost d'uns 20 milions d'euros.