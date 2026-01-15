Memòria Històrica
El final del malson de les bombes a Reus
ANS Educació oferirà una ruta guiada sobre l’entrada de les tropes franquistes a Reus el 15 de gener de 1939
Descobrir la història, especialment la local, és tota una aventura i entreteniment per aquells aficionats a l’àmbit, però també una necessitat fonamental si una societat vol evitar els errors del passat i entendre el món en el qual viu. El 15 de gener, data en què es publica aquest article, pot semblar un dia qualsevol. Un dia enmig d’una època que sembla de tràmit poc després d’acabar les vacances de Nadal. No obstant això, per la població reusenca ara fa 87 anys va ser un respir encongit, el final d’un malson per començar un de nou. El 15 de gener de 1939 les tropes franquistes entraven a Reus després d’una Guerra Civil que havia deixat centenars de morts a la ciutat per culpa dels bombardejos. Precisament, la capital del Baix Camp va ser un objectiu important, ja que disposava d’una base aèria, una fàbrica d’avions republicans, una indústria metal·lúrgica, un taller d’armes i estava situada en un nus de comunicacions.
Una època cruda i difícil, en què la població civil vivia la rutina com podia mentre es resignava a conviure amb el temor que ni tan sols a casa estaven segurs. Per conèixer com es va viure aquella època, des d’ANS Educació, dedicats a l’organització d’activitats i rutes guiades històriques, s’han ofert opcions en els últims temps amb les quals descobrir el dia a dia dels reusencs durant la Guerra Civil, com és la visita al refugi antiaeri de la Patacada. Ara bé, ara han decidit fer un pas més i organitzar una nova activitat per aquest dissabte 17 de gener, la ruta 1936-1939: Històries d’una ciutat en guerra. «La ruta ens permetrà visitar espais clau per la vida de diferents dels personatges dels quals parlarem. Alguns espais ja són coneguts per nosaltres, com la Patacada, però també hi haurà carrers del centre antic que guarden alguna mena de rellevància», explica Laia Font, d’ANS Educació.
Segons està previst, la ruta començarà a partir de les 11 hores a la plaça del Teatre i també visitarà un espai emblemàtic; el Centre de Lectura: «És un espai molt important aquí a Reus i no es té en compte el vessant històric el qual explicarem en la ruta». L’activitat permetrà conèixer com era la vida quotidiana dels reusencs sota les bombes, com s’organitzaven o com va quedar l’àmbit industrial. «Els protagonistes seran la societat civil de Reus i les seves experiències personals», apunta Font. Unes experiències descobertes després de «moltes hores de revisar bibliografia, arxiu i buscar testimonis de persones». Finalment, la visita que té una durada prevista d’hora i mitja culminarà amb l’entrada de les tropes feixistes.
Segons confirmen des d’ANS Educació, la voluntat és que aquesta activitat passi a formar part en un futur del catàleg de rutes i activitats que s’ofereixen: «esperem que tingui una molt bona rebuda, tal com en general tenen totes les rutes de memòria històrica que fem que sempre és un plaer i un honor fer-les». No obstant això, la primera vegada tindrà lloc aquest dissabte amb un únic passi que començarà a les 11 hores. La sessió és d’un màxim de 25 persones i, ara mateix, tan sols resten 5 places lliures. És necessària la inscripció prèvia que es pot fer consultant la pàgina web d’ANS Educació anseducacio.cat o a través dels seus canals de comunicació oficials.
Reus
La marca Burguitos s'instal·la a l'antic Lizarran
Sergi Peralta Moreno
Reus
El voluntariat des de zero
Miquel Llaberia