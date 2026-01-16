Urbanisme
Endesa comença els treballs per soterrar les torres d’alta tensió del Pinar
Les primeres passen consisteixen a senyalitzar, desbrossar l'entorn i dibuixar el traçat de la línia subterrània
Les torres del Pinar tenen els dies comptats. Endesa ha començat aquesta setmana els treballs per soterrar la línia d’alta tensió i ha donat el tret de sortida a un procés que dona resposta a una reclamació veïnal històrica, tal com va avançar Canal Reus i ha confirmat Diari Més. L’objectiu és que les obres hagin acabat abans de la conclusió del 2027.
La intervenció ha iniciat pel sud, a la subestació elèctrica situada a tocar del Pont de Calderons, i anirà pujant cap a l’avinguda de les Torres i el terme municipal de Castellvell del Camp. Fonts de la companyia elèctrica confirmen que els primers moviments consistiran en la senyalització del perímetre —de fet, ja s’han col·locat les cintes que separen l’espai de l’actuació del Camí Antic de Castellvell—, el desbrossament de l’entorn i el dibuix del traçat de la línia subterrània. És la fase prèvia a l’obra civil. Aquesta etapa s’allargarà uns quinze dies i es calcula que sigui a principis de febrer que s’evidenciïn canvis més notables sobre el terreny. Els ciutadans que han passat per l’entorn els últims dies s’han sorprès per la presència de les cintes i s’han preguntat els uns als altres si encetaria la retirada de les torres.
La regidora d’Urbanisme de Reus, Marina Berasategui, subratlla que es tracta d’una «fita importantíssima», fruit de la «feina de molta gent». «Crec que val molt la pena recordar els intents, no és una proesa d’un sol intent, però ho hem aconseguit», expressa, tot subratllant la implicació de diferents administracions públiques. «El que veurem ara seran les feines d’instal·lació d’una línia soterrada; després, faran els embrancaments a la torre 2 i la torre 7; i, al final de les obres, veurem com cauen les torres», explica.
Quan la rasa estigui completada i el cable, preparat, i es comprovi que tot està en ordre, es procedirà a desconnectar la línia aèria i entrarà en servei la subterrània, deixant les torres sense tensió. Aquest moviment es produirà quan el projecte estigui en un grau d’execució del 60%. No pot produir-se abans perquè, si la nova connexió no està a punt, es deixaria sense llum durant setmanes els habitatges que s’alimenten de l’energia procedent de la subestació.
L’últim pas serà la retirada dels cables i el desballestament de les torres. La intenció és acabar la intervenció abans de la conclusió del 2027 si no es troben impediments, tot i que l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va fixar marge fins al 2029.
Els ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp van signar els convenis per permetre el soterrament de la línia d’alta tensió el 30 de desembre del 2024, tot donant conformitat a dos documents que regulaven la relació econòmica i tècnica entre els consistoris i l’empresa E-distribución Redes Digitales. El cost de l’operació serà de 3,6 milions d’euros, finançat en bona part amb una subvenció de 2,5 milions d’euros de l’ICAEN. La part restant anirà a càrrec dels dos municipis. Castellvell n’assumirà un 20,5% i Reus, un 79,5%. Completada la retirada de les torres, les administracions locals executaran una modificació urbanística per adaptar l’avinguda.
Una reclamació veïnal amb dècades de vigència
