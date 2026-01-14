MÚSICA
Siloé, nou artista confirmat al Festival de Música de Cambrils
El grup de Valladolid es troba en el seu millor moment i portarà la seva gira 'Campo Grande Tour' a Tarragona
El grup Siloé és el nou confirmat per actuar el proper 5 d'agost a la 51a edició del Festival de Música de Cambrils (FIMC). Els val·lisoletans es troben en plena gira amb Campo Grande Tour i estan preparant el seu proper disc, que encara no té data confirmada de llançament.
Fito Robles (veu), Xavi Road (guitarrista i productor) i Jaco Betanzos (bateria) portaran la seva música al Parc del Pinaret, en una nit que promet energia i una gran connexió amb el públic. El grup de Valladolid es troba en el seu moment més àlgid dins del panorama indie i ja han fet sold-out per al seu concert del 13 de març de 2027 al Movistar Arena en només 48 hores.
Durant el concert el públic podran gaudir dels singles del nou disc Las palabras, Campo Grande o Si te pones de mi parte juntament amb les cançons mítiques com Todos los Besos, Si me necesitas, Llámame o La Oposición.
Les entrades es podran adquirir a partir d’aquest dijous 15 de gener a les 11 h a través de www.codetickets.com, amb un preu de 40 euros (zona dempeus) i 45 euros (grada).
Deu anys de trajectòria
Aquest 2026, Siloé celebra deu anys de trajectòria amb un nou àlbum del qual ja s’han avançat alguns temes. A més, aquest dijous 15 de gener estrenen el videoclip de Quédate esta noche.
Siloé viu el millor moment de la seva carrera, immers en la seva gira més ambiciosa fins ara. Considerats una de les bandes amb millor directe de l’escena estatal, els seus concerts combinen ritmes intensos amb moments íntims que connecten directament amb el públic. Després de recórrer el país i passar pels principals festivals, 2025 ha estat l’any més exitós del trio.
El de Cambrils serà l’únic concert que la banda farà a Catalunya aquest estiu, a banda del concert del mes vinent a Razzmatazz que ja va esgotar les entrades. Siloé va ser un dels grups que havia d'actuar a la primera edició del Reus Music Festival però la pluja va obligar a suspendre al jornada.
La nova gira mundial anomenada Campo Grande World Tour programada per al 2027 els portarà a Llatinoamèrica, els EUA i Europa, finalitzant a Madrid.