Urbanisme
El carrer Ample polirà aviat detalls com bancs i zones de descàrrega
Les obres es van aturar per respectar la campanya de Nadal pels comerços
Les obres del carrer Ample arriben a la recta final amb l’inici fa pocs dies de la tercera fase que engloba l’acció a la plaça del ‘Condesito’. Una actuació que, tal com va quedar evidenciat ahir a la tarda durant la reunió amb els veïns de la zona amb la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, ha començat sense incidents a destacar, més enllà d’algun vianant atrevit que ha intentat creuar pel mig de les obres. Ara bé, la part que més preocupava als veïns no era, precisament, la relacionada amb la plaça de la Llibertat i la del Pintor Fortuny, sinó amb les fases anteriors del carrer Ample. Per tal de respectar la petició dels comerciants de la zona de no afectar la campanya de Nadal, les obres van quedar aturades prèviament. Tot i que l’asfalt pels vehicles estava enllestit, alguns detalls van quedar a mig acabar i han provocat les crítiques o dubtes entre alguns veïns.
«És important per la gent veure-ho acabat de veritat, ara costa d’entendre la reforma», va apuntar la regidora. Segons confirma, encara queda per plantar les plantes als escocells i parterres, col·locar part del mobiliari urbà, els aparcaments per a bicicletes o la pintura horitzontal per a zona de càrrega i descàrrega. A més, hi haurà espais del carrer que estaran disponibles com a terrasses pels negocis que estiguin interessats de la vora. «Tots aquests detalls els hem d’acabar aviat durant aquests primers mesos de l’any», va afirmar Berasategui, alhora que remarca que la idea és que allò que falta de les fases anteriors estigui enllestit abans que acabi la tercera fase, la qual hauria de finalitzar abans de la Festa Major de Sant Pere.
Per un altre costat, també s’han pres decisions escoltant els apunts fets pels veïns i comerços de la zona, com la retirada d’algunes de les baranes que envolten i protegeixen els escocells dels arbres: «Hem retirat algunes de les baranes, precisament aquelles que tenien incidències habituals amb la circulació perquè estaven situades en llocs més complicats com poden ser encreuaments». A més, una altra preocupació que també van traslladar els veïns és que «hi ha espais que queden foscos, ja que els fanals són massa alts». En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme respon que ja s’ha comunicat aquesta preocupació i que s’analitzarà per prendre les mesures que siguin necessàries.
Per fases
Les obres a la plaça del Pintor Fortuny aniran per fases per «implementar-ho de la manera més ràpida i afectar el mínim possible al dia a dia de la gent». L’actuació ha començat afectant la part central de l’espai, a continuació la part que connecta amb carrer Ample i, finalment, la zona al costat de l’avinguda Prat de la Riba.
Camp de Tarragona
Dos tarragonins competiran pel títol de Millor Sommelier de Catalunya 2026
Redacció
Nàstic
Ander Zoilo, objectiu del Nàstic per reforçar la defensa
Arnau Montreal Quesada