Ander Zoilo, objectiu del Nàstic per reforçar la defensa
El lateral esquerre del Tenerife arribaria cedit fins al final de la temporada
El Nàstic de Tarragona ja té en el seu punt de mira el pròxim objectiu. La direcció esportiva grana treballa per completar la incorporació d'Ander Zoilo, futbolista que ara mateix pertany al Tenerife.
Segons avançava Cope Tenerife, i ha pogut saber Diari Més, el club grana es troba a prop de tancar el fitxatge del lateral esquerre basc. Segons apunta el mitjà, aquesta operació es completaria en forma de cessió fins al final de la temporada, perquè el conjunt tinerfeny no es vol desfer d'un reforç d'estiu. Ara mateix, els clubs treballen en tancar els darrers detalls per oficialitzar l'operació. El més gran és fer espai al jugador. Zoilo, amb 25 anys, necessita fitxa sènior i, de moment, el Nàstic no en té cap de disponible. El primer pas és certificar la sortida de David Juncà, jugador que substituirà Zoilo. Tot i que el conjunt grana està al capdavant, Zoilo és un jugador que també interessa a la UD Ibiza.
Ander Zoilo és un lateral esquerre amb molt de recorregut per la banda. Destaca la velocitat i la capacitat d'arribada a l'àrea rival. Amb el Tenerife ha jugat aquesta temporada un total d'onze partits. El jugador va perdre protagonisme a l'onze de Cervera, fet que obliga el Tenerife a donar-li minuts a la categoria. Zoilo s'ha format al planter de la Real Sociedad i, l'any passat, va jugar tota la temporada al Lugo, on va assolir dos gols i una assistència.
Amb l'entrada de Zoilo, el Nàstic guanyaria competència real per a Moi Delgado i cobriria el lloc de David Juncà, un jugador que mai ha arribat a quallar a l'equip des de la seva arribada a l'hivern del curs passat. El club treballa per completar l'operació, sense renunciar tampoc a Josep Calavera també del Tenerife i amb una operació ben similar a la de Zoilo.