GASTRONOMIA
Dos tarragonins competiran pel títol de Millor Sommelier de Catalunya 2026
Anna Casabona i Toni Trullols seran els representants tarragonins en un concurs que reunirà un total de dotze professionals
Dos professionals de les comarques tarragonines, Anna Casabona París, de Valls, i Toni Trullols, de Falset, participaran en el Concurs Millor Sommelier de Catalunya 2026, que se celebrarà el dilluns 9 de febrer en el marc del Fòrum Gastronòmic Girona. En total, dotze sommeliers de les quatre demarcacions catalanes competiran per aconseguir aquest reconeixement, organitzat per l’Associació Catalana de Sommeliers (ACS).
La competició es desenvoluparà en dues fases, una al matí i una altra a la tarda. A partir de les 10.00 hores tindrà lloc la semifinal, en què tots els participants hauran de superar un examen escrit i una prova pràctica de tast comentat de tres begudes —dos vins i un tercer producte—, amb l’obligació de comentar un dels vins en llengua estrangera. D’aquesta fase eliminatòria sortiran els tres finalistes que passaran a la final de la tarda.
La final començarà a les 15.30 hores davant del públic i inclourà diverses proves pràctiques, com una prova sorpresa, servei, tast i identificació de productes, correcció d’una carta errònia, presa de comanda i maridatge, decantació i estil. El jurat estarà format per sommeliers professionals i antics guanyadors del concurs, i el nom del guanyador o guanyadora es donarà a conèixer durant el sopar de la Nit del Sommelier.
Anna Casabona París, actualment sommelier de Juvé & Camps, és llicenciada en enologia per la Universitat Rovira i Virgili i sommelier professional per l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona.
Per la seva banda, Toni Trullols és l’actual director comercial d’Enoturisme Celler Clos Pons Pachem i compta amb un postgrau CETT de sommelier per la Universitat de Barcelona.