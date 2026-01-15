Sostenibilitat
La zona verda situada davant la Biblioteca Central Xavier Amorós estarà enllestida enguany
El nou parc ocuparà l'espai actualment destinat a zona blava d'aparcament
L'Ajuntament de Reus preveu que la zona verda davant la Biblioteca Central Xavier Amorós sigui una realitat aquest any 2026. Segons confirmen fonts del consistori reusenc a Diari Més actualment «s'està redactant la licitació i la idea és enllestir-ho per aquest 2026». D'aquesta manera, en pocs mesos les places d'aparcament de zona blava que hi ha just al costat del passeig de Sunyer haurien de quedar inoperatives per aquest nou espai verd que guanyarà la ciutat a prop del centre. Precisament, per afrontar aquesta actuació l'Ajuntament va aprovar en el pla d'inversions previstes per aquest exercici 2026 una partida pressupostària de 75.169 euros que es destinarà a aquesta obra. D'aquesta manera, el govern municipal continua treballant en la renaturalització d'espais de la ciutat de Reus, una línia especialment impulsada des del pla RENATUReus.
Tal com es pot observar en una nova imatge virtual aèria compartida per l'Ajuntament, la proposta planteja la creació de dues places, situades als extrems nord-oest i sud-est, que donaran la benvinguda des del passeig de Sunyer i el carrer de l'Escorxador. L'obertura superior es dibuixa com una petita àgora en què podran desenvolupar-se diverses idees vinculades amb la lectura. Les dues àrees estaran connectades per més verd, que convidarà a transitar entre elles. Per un altre costat, es preveu que els paviments siguin tous i absorbents, per tal que permetin el drenatge de les aigües d'escorrentia, amb l'ajut també de sistemes de drenatge. L'espai disposarà de vegetació autòctona i amb baixes necessitats hídriques, mobiliari robust i la minimització dels moviments de terres.
En total, l'àmbit d'actuació serà de poc més de 3.000 metres quadrats i també s'incidirà en la vorera del Camí de Riudoms. Ara bé, sí que romandrà l'actual terminal d'autobusos interurbans al carrer del Doctor Frias, que es mantindrà inalterada. De fet, s'ampliarà amb una parada del Bus x Tu, que actuarà com a punt d'aproximació al centre per als veïns del sud i l'oest. Amb aquest projecte, es pronostica la creació d'una centralitat i punt de trobada que cedirà el protagonisme als vianants i posarà en relleu la història i l'interès dels edificis del perímetre, com són l'Estació Enològica i la Biblioteca Xavier Amorós. Existirà una interrelació directa amb el recinte cultural, ja que oferirà un indret on gaudir de la lectura i permetrà dur a terme activitats a l'aire lliure. A més, serà un lloc d'ombra per refugiar-se durant l'estiu i incorporarà una font d'aigua potable.
La previsió és que sigui una proposta d'execució relativament ràpida i que requereixi poc manteniment. Alhora, durant el transcurs de les obres no hauria d'haver-hi afectacions al trànsit dels carrers del voltant, més enllà de la possible regulació de moments de càrrega i descàrrega de materials. Per als conductors, a escassos metres hi ha el pàrquing municipal Passeig Prim, al qual es pot accedir des del carrer Camí de Riudoms.
