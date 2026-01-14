VIRAL
La nova hamburgueseria que arriba a Reus: s’ha instal·lat a l’antic Lizarran
Una hamburgueseria ocupa l’antic Lizarran mentre el centre de Reus continua la seva transformació culinària
L’oferta gastronòmica del centre de Reus continua renovant-se amb l’arribada d’una nova hamburgueseria al raval de Sant Pere. L’establiment ha obert les seves portes al local que durant anys va ocupar el restaurant Lizarran, una ubicació emblemàtica del centre de la ciutat.
La marca, que també disposa de locals a Tarragona ciutat i a l’àrea comercial de les Gavarres, va inaugurar aquest nou espai el passat cap de setmana, ampliant així la seva presència al territori. L’obertura s’emmarca en un procés de canvis que està vivint el cor comercial i social de Reus en els darrers mesos.
Aquesta arribada coincideix amb altres moviments recents en la restauració del centre. Després de gairebé sis anys d’activitat, el restaurant Cal Gallisà, situat a la plaça del Mercadal, va baixar la persiana després d’una Gran Festa del Pinxo com a comiat. Això sí, el tancament no suposa un adeu definitiu, ja que el local reobrirà amb un nou concepte de vermuteria.
Més enllà d’aquest cas, el centre ha vist l’últim any l’aparició de nous negocis i la reconversió de locals històrics. L’antic establiment de Virginias va reobrir com el Bar el Mestral, la cafeteria Farggi va ser ocupada per la franquícia Vivari i, recentment, al número 13 s’ha instal·lat la franquícia de gastronomia italiana Ditaly.
A aquestes obertures se suma la previsió que l’espai on abans s’ubicava el restaurant L’Antídot aculli un Compà Calabrese, especialitzat en paninis artesanals. Un conjunt de moviments que consoliden la transformació de l’oferta gastronòmica del centre de Reus.