L’esperat espai per a esports minoritaris evoluciona en un «projecte més gran»
L’Ajuntament té identificada «la zona on ho volem fer» i vol que tingui «un format híbrid, una mica diferent»
Dotar la ciutat d’un complex multiesportiu on tinguin cabuda modalitats minoritàries com el rugbi o el softbol era un dels compromisos de l’actual equip de govern. El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, assenyala que el projecte «ha evolucionat en positiu en una cosa encara més gran». Si bé no concreta més detalls, afirma que «tenim identificada la zona on ho volem fer» —una de les possibilitats podria ser a l’entorn de l’Estadi Municipal— i que formarà part d’un «projecte gran, que fa patxoca» i «en què nosaltres som una peça important».
L’edil assegura que l’indret ha de servir per «donar resposta» a esports que actualment no tenen les seves necessitats cobertes, «com podria ser el rugbi, el futbol americà o el softbol». Així mateix, comenta que es pretén que tingui un format «híbrid, una mica diferent del que hem fet fins ara» i que, a més de donar servei regular per a les entitats i clubs, podria estar obert a l’ús de la ciutadania. «És un repte, a veure com ho aconseguim encaixar tot, però és el que tenim al cap», expressa Martín, que afegeix que espera «en pocs mesos» anunciar novetats, atès que l’assumpte està «bastant avançat».
D’altra banda, en l’anterior mandat municipal, es va començar a caminar per dotar l’Escola Marià Fortuny d’un polilleuger, amb la presentació d’un estudi preliminar. El regidor Martín comparteix que «ens vam trobar bàsicament un render amb la intenció del que es volia fer, poca cosa més; realment era un projecte molt verd» i analitza que, en l’entorn dels barris del sud, hi ha «una instal·lació de primer nivell» com és el Pavelló Olímpic Municipal, que dona servei als centres educatius del voltant, i s’hi projecta alçar el Pavelló del Molinet, dos espais que ja cobriran moltes de les peticions. Davant d’aquest context, el polilleuger Marià Fortuny «no el descartem, però ara mateix el MIEM —el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, que permetrà detectar les necessitats referents als equipaments esportius— no apunta precisament que sigui una prioritat dintre de mapa d’instal·lacions».
El regidor comenta que «pot arribar un dia que es faci, perquè sempre estem oberts a possibles finançaments», si bé subratlla que serà el MIEM el que determinarà «les prioritats». «Tenim altres zones de la ciutat on potser és més prioritari fer alguna mena de desenvolupament, o que no tinguem una cobertura com la d’aquí», declara. «Les coses s’han de fer pas a pas i ara estem focalitzats amb el Molinet», subratlla.
Així mateix, afegeix que el paradigma de l’àmbit esportiu «ha canviat molt» i que, en l’actualitat, es vincula molt més a la salut i a l’aprofitament d’espais naturals. També analitza que el 90% de la població no practica esport reglat i «tenim el repte d’aconseguir arribar a la resta». «En funció de les necessitats que detectem i de les possibilitats que tinguem, anirem fent», tanca. Tot i això, aplaudeix el model dels polilleugers, que defineix com a «excel·lent», ja que dona servei a les escoles i instituts del seu voltant i fomenta l’esport.
