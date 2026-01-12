Comerç
El restaurant de Reus que abaixa la persiana després de sis anys i reobrirà com a vermuteria
Aquest establiment feia gairebé 6 anys que estava obert a la plaça del Mercadal
Després de gairebé 6 anys d’activitat el restaurant Cal Gallisà, ubicat a la plaça del Mercadal, va abaixar la persiana el passat dissabte 10 de gener amb una Gran Festa del Pinxo com a acte de comiat.
Ara bé, tal com va avançar Reusdigital, aquesta festa no va ser un «adeu», sinó un «fins aviat», ja que el negoci reobrirà com una vermuteria: «Tanquem una etapa com a Cal Gallisà per començar a preparar-nos per a una nova aventura. Al març reobrirà amb un nou concepte de vermuteria, amb la mateixa essència de sempre, però amb moltes sorpreses!», afirmaven des del negoci en un missatge emès a través del seu perfil d’Instagram.
Amb aquest canvi la plaça del Mercadal i el seu entorn continua en la transformació de la seva oferta gastronòmica que ha vist l’aparició en l’últim any de diversos negocis. L’antic local de Virginias va reobrir com el Bar el Mestral, la cafeteria Farggi va ser ocupada per la franquícia Vivari i fa poc també es va establir al número 13 la franquícia de gastronomia italiana Ditaly. A més, està previst que on abans s’ubicava el restaurant l’Antídot obri un Compà Calabrese, centrat a oferir paninis artesanals.