El voluntariat des de zero

El reusenc Jordi Cervera impulsa una plataforma de coordinació de projectes de voluntariat
Corren temps complexos o sempre ho han sigut. Si una cosa caracteritza aquest món en el qual vivim són els reptes, siguin més grans o petits o afectin només un individu o a tot un col·lectiu. Per fer front a aquests Jordi Cervera, reusenc amb 7 anys d’experiència en el món del voluntariat, ha decidit intentar posar el seu granet de sorra amb la creació d’una plataforma de coordinació de projectes de voluntariat: Projecte 0. «He estat a Lesvos, amb Open Arms fent rescats al Mediterrani, a Bolívia, a camps de refugiats saharauís i a Gàmbia. I estant a tots aquests llocs m’he adonat que el voluntariat t’aporta una sèrie de moments vitals que no pots experimentar d’una altra manera», explica Cervera. Aquesta experiència, sumada a la seva visió d’un món amb moltes mancances, va portar a fer veure que «de vegades també tenim problemes a casa nostra i ni ens n’adonem».
Per aquest motiu, Cervera va crear Projecte 0 amb el seu perfil d’Instagram com a principal mode de comunicació amb la voluntat d’emetre contingut que «sensibilitzi una mica a les persones amb què està passant al món». Ara bé, el «plat fort» de la iniciativa serà la «retransmissió en directe de projectes d’ajuda humanitària». «L’objectiu és, a través de la comunitat que puguem crear a través del perfil, la generació d’equips multidisciplinaris de tot Catalunya que serveixin per solucionar projectes concrets», explica l’impulsor.
El perfil dels projectes serà variat, tant pel que fa a la localització geogràfica com a la temàtica, però amb la particularitat que serà per una acció concreta. Aquesta particularitat, segons explica Cervera, ve gràcies a l’aprenentatge d’un dels últims projectes que va participar a Gàmbia: «A Gàmbia vam començar un projecte amb molta il·lusió, però si l’equip que t’envolta no està en la mateixa sintonia s’acaba perdent en el temps. Aleshores, vull que siguin projectes exprés, que no s’allarguin excessivament en el temps i es perdin pel camí. Fer equips concrets amb les persones adequades per solucionar un problema en concret».
Cervera assegura ser conscient que «és un projecte que cal treballar molt, però crec que val la pena». A la vegada, aprofita per fer un advertiment sobre què significa treballar com a voluntari: «És necessari desvincular el voluntariat del ‘postureo’. Anar a Àfrica i fer-te una foto amb uns nens no és un voluntariat, és anar a un lloc a fer una feina de manera altruista, sense cobrar i que tingui un objectiu real». «Un voluntariat també pot ser anar a una residència de Reus per acompanyar a avis. Potser per alguns no queda tan bé per fer-se la foto, però també és important», afegeix.
