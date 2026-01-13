SOCIETAT
Un jove de Reus triomfa a les xarxes socials amb les seves càmeres ocultes
Jordi Gil, més conegut com @dinshot, compta amb 284.000 seguidors a Tik Tok gràcies a les seves bromes fetes amb càmera oculta
Jordi Gil, més conegut com @dinshot a les xarxes socials, s'ha convertit en un dels creadors de contingut d'humor de Tarragona amb un gran número de seguidors. Els seus vídeos fets amb càmera oculta compten amb un gran nombre de visualitzacions a Tik Tok, Instagram i Youtube.
Molts dels seus vídeos més destacats els que grava arreu del Camp de Tarragona. A la cafeteria El Centru de Vila-seca ha fet bromes als clients servint cafès gegants, copes de vi enormes i fins i tot, 4 litres de Coca-cola. També ha enregistrat vídeos a les platges de Cambrils i Salou amb bromes a turistes o vídeos preguntant per algun lloc concret fent-se passar per estranger a Reus.
També sol penjat vídeos en campus universitaris a Reus, Madrid, Barcelona o Màlaga i utilitzant Omegle. El seu enginy ha fet que Gil compti amb 284.000 seguidors a Tik Tok, 150.000 a Instagram i 62.300 a Youtube.