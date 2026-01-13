Societat
Masculinitat, una identitat polièdrica i oberta
Heroïnes Anònimes organitza mensualment un taller sobre masculinitats diverses
La identitat de gènere és un concepte que en els darrers anys s’ha fet famós i que ha despertat el debat entre alguns sectors que no acaben d’entendre el seu significat. Es tracta d’un element que ens defineix i va més enllà del nostre sexe biològic. No obstant això, si ens centrem en els gèneres tradicionals, masculí i femení, i no pensem en les altres opcions que han sorgit en els últims temps, hi podem relacionar determinats prejudicis en aquests. La força, la dominància o la responsabilitat de qui ha de mantenir econòmicament la família s’ha relacionat inherentment al gènere masculí, mentre que la dolçor, la fragilitat o les tasques de la llar s’han atribuït al gènere femení històricament. Per sort, tot això ha canviat molt en l’últim segle especialment en l’àmbit femení, però potser ens hem oblidat una mica del costat masculí.
Per aquest motiu, des de l’associació Heroïnes Anònimes ofereixen mensualment un taller dedicat a treballar les masculinitats diverses que permet que homes del Camp de Tarragona puguin descobrir una nova manera de viure la seva masculinitat sense quedar atrapats en els estigmes socials que, sovint, els empenyen a actuar d’una manera perjudicial per a ells i el seu entorn. «Són tallers que ens permeten qüestionar el mandat masculí imperant i sistèmic que, en moltes ocasions, acaba derivant en violència contra la dona», apunta Laura Recasens, presidenta d’Heroïnes Anònimes.
Per a Recasens el més important és «trencar amb el model hegemònic que perpetua la violència», però no tan sols la infligida a les dones, sinó també als homes: «Hi ha homes que es veuen obligats a fer certes coses com sostenir la seva família. Si pel que sigui no són capaços, acaba generant una situació de frustració que, en primer lloc, fa mal a l’home i després pot acabar generant en violència cap al seu entorn». Per aquest motiu, des de l’entitat s’ha volgut posar a disposició dels homes una eina on poder compartir aquestes frustracions i, fins i tot, ajudar en casos d’homes que han exercit violència masclista, com fa el Servei d’Atenció a Homes (SAH) a Tarragona. Precisament, la presidenta de l’entitat considera que «seria positiu disposar d’aquest servei a Reus».
El taller
L’encarregat de dur el taller és Jordi Masip, que també ha dut a terme tallers semblants dedicats, per exemple, a la corresponsabilitat d’homes i dones en la criança dels fills. «La masculinitat té molts vessants. Amb els meus tallers intento posar les coses que tenen a veure amb la masculinitat sobre la taula per tal de construir una masculinitat més conscient, sana i oberta», explica. També apunta que en els darrers temps «hi ha hagut uns patrons molt marcats sobre la masculinitat» els quals era «molt difícil intentar-ne sortir». «Cal parlar lliurament d’aquesta part masculina més violenta cap a la dona i la societat. Ara mateix veiem a líders mundials que, emprant aquesta energia masculina de manera desbocada, ens han portat a escenaris horribles», lamenta.
A la vegada, Masip comenta que «no faig res estrany. El meu objectiu és generar un clima de confiança, també a través del cos, i fer aterrar unes emocions que tenim tancades». Precisament, aquesta és la problemàtica que identifica habitualment: «Els homes, i m’haig d’incloure, ens costa molt més mirar cap a dins i saber què ens passa. No significa que siguem pitjors, però sí que això ens limita a l’hora de tenir una visió més perifèrica, veure més enllà dels patrons socials i familiars adquirits i potser escollir un altre camí». El taller es du a terme cada últim dijous del mes de 18 a 19.30 hores a Ca la Conxita, al carrer de Lepant número 21.
