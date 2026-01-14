Diari Més

L'Hospital Sant Joan de Reus s'afegeix a la Marató de Donants de Sang del 13 al 15 de gener

L'horari d'atenció és de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores

Fotografia de donants de sang a l'Hospital Sant Joan.DIARI MÉS

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus s'afegeix a la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 impulsat des del Banc de Sang i Teixits. L'acció va iniciar ahir dimarts 13 de gener i continuarà avui i demà en horari d'atenció al públic de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. El cap territorial del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i Terres de l'Ebre, Albert Soley, apunta que és important participar en aquest esdeveniment que arriba després de les vacances de Nadal: «Cada Nadal ens passa el mateix, la gent s'oblida una mica de nosaltres perquè qui ve ho fa per costum i en època de vacances les rutines canvien».

La tendència de donacions de sang en els últims anys ha sigut a la baixa

Per aquest motiu, les reserves en aquesta època han disminuït, tal com ha passat històricament, però Soley adverteix que estan «lleugerament per sota respecte a altres anys». «La tendència és que lentament les donacions han anat baixant. És cert que enguany ha fet fred i hi ha hagut la grip, però també és veritat que ens està costant arriba al públic més jove», afirma. Alhora, comenta que la situació no és «preocupant» per ara, però que esperen poder-ho revertir. L'objectiu és que fins al 17 de gener prop de 10.000 persones donin sang als principals hospitals catalans.

