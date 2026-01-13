VIRAL
El xef de Reus que es jugarà el títol de Cuiner de l’Any 2026: entre els millors d’Espanya
Aquest cuiner competirà amb uns altres cinc xefs, que sumen tres estrelles i quatre mencions de la Guia Michelin
Pola Hemaia, xef del restaurant L’Alkimista a Reus, s’ha classificat per a la gran final del Concurs Cuiner de l’Any, que se celebrarà el proper 26 de març, en una de les cites més rellevants del calendari gastronòmic professional a Espanya. Hemaia disputarà la X edició del certamen juntament amb uns altres cinc xefs que, en conjunt, sumen tres estrelles i quatre mencions de la Guia Michelin.
El xef català d’origen egipci va aconseguir la seva plaça després de classificar-se com a segon a la semifinal celebrada a La Corunya, un esdeveniment que va reunir a més de 250 convidats, entre xefs de renom, empresaris, periodistes i representants polítics. La prova va incloure presentacions en viu i connexions directes des de les zones de cuina, posant a prova tant la tècnica com la creativitat dels participants.
Al capdavant de L’Alkimista, Hemaia ha desenvolupat una proposta de cuina reconeguda per la Guia Michelin i la Guia Repsol. El xef ha assegurat que “participar en aquest concurs significa molt per a mi i estic molt orgullós d’haver arribat fins aquí, però també soc conscient que això només acaba de començar. Aquesta final pot ser el trampolí que necessito per continuar creixent i no el penso malgastar”.
Nascut a Egipte i establert a Catalunya des dels tretze anys, Hemaia es va introduir a la gastronomia mentre estudiava Psicologia, treballant per costejar-se els estudis. Des d’aleshores, la seva passió l’ha portat a viatjar pel sud-est asiàtic i altres regions del món, incorporant tècniques i sabors que ara es reflecteixen en la seva proposta culinària a Reus.
Així doncs, la final del Concurs Cuiner de l’Any podria suposar un trampolí per a Hemaia, que comptarà amb l’ajuda d’Ainhoa Zambudio en la prova. La seva participació no només representa un reconeixement al talent de la gastronomia tarragonina, sinó també un pas més en la seva trajectòria com un dels xefs més prometedors d’Espanya, consolidant L’Alkimista com un referent de cuina creativa i d’autor.