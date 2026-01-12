COMERÇ
El barri de Santa Teresa, un espai viu
El projecte Reus Espais Vius ha permès la posada en marxa d'una desena de locals
Els barris d’una ciutat són molt més que concentracions d’habitatges connectats per vials, són espais vius i dinàmics. Però perquè un barri mostri aquesta vida cal una sèrie d’elements que fomentin l’activitat. Òbviament, cal que hi resideixi gent que trobi ateses les seves necessitats fonamentals i que disposi d’espais de trobada com jardins o parcs. Ara bé, el que veritablement acaba donant vida als barris són els negocis. Des de les cafeteries fins als tallers, passant per tota mena d’establiments comercials que donen tota mena de serveis als veïns de la zona i, també, als de més lluny.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Reus va impulsar fa gairebé un any una nova edició del Reus Espais Vius que va escollir com a zona beneficiada el barri de Santa Teresa. En aquesta iniciativa s’han ofert ajuts en inversions de reforma, s’ha facilitat la trobada de locals disponibles per a emprenedors i s’ha garantit un servei d’assessorament a aquests. Abans de tancar l’any 2025, la iniciativa ja havia aconseguit posar en marxa prop d’una desena de nous locals que, a la vegada, havia suposat la creació de gairebé una vintena de llocs de treball.
Ha estat el cas, entre d’altres, de la pastisseria artesanal 2RS (Dues Erres) que va obrir fa poques setmanes al carrer de Sant Elies número 24. «Des que vaig decidir canviar els meus estudis, perquè estudiava Química i el que m’agradava era la pastisseria, tenia clar que volia obrir el meu negoci», explica Rosa Ribas, propietària de 2RS. No obstant això, no ha estat fins anys després guanyant experiència en el sector que ha decidit fer el salt acompanyada de la regidoria d’Empresa i Ocupació: «Soc pastissera no empresària, així que no sabia com ho havia de fer. Aquí vaig començar a buscar i em vaig assabentar del que oferia l’Ajuntament». Un cas paradigmàtic, ja que Ribas es va adherir al Servei d’Emprenedoria que ofereix la regidoria i va acabar beneficiant-se de les ajudes del Reus Espais Vius.
Per un altre costat, també es va poder beneficiar del Reus Espais Vius Myleen Carrera, que va obrir fa més de mig any al carrer Santa Teresa número 18 el centre de depilació làser Lucem. «Fa temps que treballo en el sector, però quan comences a fer-te gran en estètica a molts llocs no et volen contractar, prefereixen gent més jove. Així que o començava un negoci o em dedicava a una altra cosa», lamenta Carrera, que agraeix l’ajut rebut per part del consistori. «Vaig creure que aquest barri era un bon lloc. Hi ha molts centres d’estètica o perruqueries, però res de depilació làser», afegeix.
Un cas similar al de Sara Bravo i Javier Fernández del centre Mou-te Fisioteràpia, dedicat a la millora de l’estat dels clients a través del moviment. «Va coincidir que estàvem buscant un local i vam trobar en el que estem al carrer de Sant Elies, 36, i poc després va iniciar l’ajut d’Espais Vius, així que va anar tot molt rodat», comenta Bravo. A la vegada, apunta que des de l’Ajuntament «ens van ajudar molt a polir la idea i des que vam obrir a l’abril hem tingut molt bona rebuda. Ens visita molta gent del barri o que treballa a prop del centre de la ciutat».
Però Reus Espais Vius també ha servit perquè establiments existents puguin obrir una nova etapa. És el cas del centre de psicoteràpia Psicsalut, localitzat avui dia al carrer de la Lleona número 12. «Fa 10 anys que existim i estàvem a la plaça Prim. Vam anar creixent i amb el Reus Espais Vius ha estat un bon moment per traslladar-nos», explica la propietària, Míriam Martín. «Vam trobar el local i ens ha ajudat molt el canvi. Abans estàvem en un pis on no ens veia ningú i ara estem a peu de carrer en un lloc de pas. Això ens dona visibilitat», assenyala.
