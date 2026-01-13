Setmana Santa
La Confraria dels Estudiants inicia la restauració del pas 'El Petó de Judes'
La intervenció del conjunt escultòric va a càrrec del Taller Avall
La Confraria de Sant Tomàs d'Aquino, coneguda popularment com «els Estudiants», ha iniciat el procés de restauració i conservació del seu conjunt escultòric titulat El Petó de Judes. L'obra, realitzada per l'escultor reusenc Ramon Ferran i beneïda el 17 d'abril de 1962, és una de les peces emblemàtiques de la Setmana Santa reusenca i afronta ara una intervenció necessària per a la seva conservació. L'encarregat de dur a terme aquesta actuació és el Taller Avall, que ja ha executat anteriorment intervencions en elements vinculats a la Setmana Santa com són el Pas de la Verònica, Verge l'Amargura del Centro Aragonés o Jesús a la Columna dels Paletes.
La intervenció en aquest cas constarà de dues fases. En primer lloc, se centrarà en ambdues figures principals i la segona en els elements decoratius com són l'olivera i el sòl. Pel que fa a les figures, es recuperarà el seu aspecte més genuí i original eliminant repintats i vernissos envellits, alhora que es corregirà el desplaçament de la fusta, que donat els canvis d'humitat i temperatura en el magatzem on estan situades s'accentua segons l'època de l'any. Quant a l'olivera s'aposta per la substitució de branques naturals per unes d'artificials d'alta qualitat, tot essent respectuosos amb el medi ambient. D'aquesta manera el pas lluirà novament en la pròxima Setmana Santa, respectant en tot moment l'essència de l'artista Ramon Ferran. Cal mencionar que la Diputació de Tarragona col·labora en aquesta restauració a través d'una subvenció.
El president de la confraria, Eugeni Biosca, emmarca aquesta acció dins de la política de renovació constant de l'entitat: «Any rere any miren d'anar introduint millores a l'entitat i al nostre patrimoni. Des de la confraria apostem per continuar amb la tradició i mantenir el patrimoni en les millors condicions possibles. Els passos de Setmana Santa reusenca són patrimoni de ciutat». La restauració culmina una sèrie d'innovacions recents per part de la confraria, com la renovació de la creu l'any 2017, la instal·lació de fanals de vitrall amb tecnologia LED el 2018 o el nou domàs beneït recentment, reafirmant el dinamisme d'una entitat que combina membres històrics amb noves generacions.
