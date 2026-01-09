Memòria
Joan Garcia Oliver inspira una xerrada i una obra de teatre a Reus
Els actes recorden la trajectòria de l'anarcosindicalista
Pistoler, anarcosindicalista, ministre... El polièdric reusenc Joan Garcia Oliver serà la font d’inspiració d’una xerrada i una obra de teatre que es viuran aquest cap de setmana. La Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura acollirà, avui, a les 19 hores, el col·loqui Joan Garcia Oliver, un dels reusencs més destacats del segle XX, a càrrec de l’activista social i escriptor Jordi Martí Font i de l’historiador Joan Navais Icart.
Més endavant, diumenge, el Teatre Bartrina servirà d’escenari per a la representació de Nosaltres, els sense nom, una creació col·lectiva de Mos Maiorum i basada en les memòries homònimes de Garcia Oliver, amb direcció d’Ireneu Tranis, dramatúrgia de Joan Yago i un repartiment conformat per Diego Lorca, Alba Valldaura i Pau Vinyals. Nosaltres, els sense nom és una proposta escènica basada en la vida de Garcia Oliver, però on el personatge, clau en la política espanyola dels primers compassos del segle XX, no és el protagonista, sinó el fil conductor d’una història col·lectiva. Les entrades estan a la venda a la pàgina web del Teatre Bartrina. La interpretació començarà a les 18 hores.
Així mateix, cal recordar que, el passat octubre, el carrer de Sant Jaume va estrenar un mural, obra de Roc Blackblock, sobre la figura de l’obrer, sindicalista, pistoler, revolucionari i ministre d'origen reusenc.
