Reus treballa per habilitar un espai multiesportiu destinat a modalitats minoritàries

Dotar la ciutat d’un complex multiesportiu on tinguin cabuda modalitats minoritàries com el rugbi o el softbol. Era un dels compromisos del PSC en campanya electoral i, al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27, figura la voluntat de construir «una zona poliesportiva i de lleure d’activitats que actualment no estan cobertes». Fonts municipals confirmen a Diari Més que s’està «treballant» en l’espai multiesportiu i que «hi haurà notícies aviat».

Al ple del passat juny, a resposta d’una pregunta formulada pel grup municipal de Junts per Reus, el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, va informar que l’equip de govern «té un compromís ferm de proporcionar a la ciutat un espai multiesportiu que no només doni resposta a la modalitat esportiva del rugbi, sinó també al futbol americà, el softbol i el beisbol».

«Hem mantingut reunions amb Urbanisme per estudiar diferents ubicacions per a la instal·lació multiesportiva i poder valorar quina seria la més adient», va afegir l’edil, que va reafirmar l’objectiu d’aconseguir «una major diversificació esportiva».

Un dels indrets on podria habilitar-se l’espai multiesportiu és a l’entorn de l’Estadi Municipal de Reus, aprofitant el desenvolupament del sector industrial del camí del Roquís. La proposta, que permetia l’ampliació d’Indústries Preciber, contemplava la creació d’equipament públic a la cantonada sud-oest de l’àmbit, que podria acabar sent un camp d’esports.

El president del Club de Beisbol Serps de Reus i delegat de la Federació Catalana de Beisbol a Tarragona, Marc Sangüesa, considera que el fet que Reus «es plantegi tenir un espai per al nostre esport és molt, molt positiu».

El Serps entrena, en l’actualitat, a les pistes de l’Institut Escola Pi del Burgar, on s’exerciten una seixantena de joves. Juguen sobre ciment, però la intenció és que, de cara al 2025, els equips sub-10 i sub-12 competeixin a les lligues oficials de la federació.

Per fer-ho, és necessari trobar un espai fix on practicar el beisbol, de dimensions lleugerament superiors a mig camp de futbol i, preferiblement, de terra. L’actual no seria «homologable». Així mateix, el club es posa a disposició del consistori per garantir «un ús i una estabilitat» de l’espai multiesportiu.