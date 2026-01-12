SEGURETAT
Aquests són els punts on s'instal·laran les 39 càmeres lectores de matrícules de Reus
Estaran a les entrades perifèriques i les urbanitzacions
Les 39 càmeres lectores de matrícules que instal·larà l’Ajuntament de Reus per millorar la seguretat viària i ciutadana i obtenir dades es distribuiran en 35 punts de control, dividits en 22 zones estratègiques, ubicats a les entrades perifèriques principals i a les urbanitzacions Aigüesverds, Blancafort, El Pinar i Sant Joan, a més del polígon Agro-Reus i Mas Pellicer.
La mesura permetrà controlar els vehicles que accedeixen i surten del municipi per millorar la seguretat viària i ciutadana. Es tracta d’una llarga petició del veïnat dels barris de la perifèria, que considera que és una eina útil i dissuasiva per evitar furts i robatoris. Cada càmera contindrà una llista negra de matrícules i, en cas de coincidència, avisarà automàticament la policia local. Estaran activades les 24 hores del dia i han de garantir la lectura en condicions adverses, sigui per gran contrast lumínic o per fenòmens meteorològics, com la boira o la pluja intensa.
La seva col·locació millorarà la capacitat de resposta dels agents policials en detectar conductors potencialment perillosos o actuacions a la via pública incíviques o que posin en risc la seguretat ciutadana. En aquesta línia, s’espera que ajudin a reduir l’accidentalitat, optimitzar els recursos policials i progressar en la col·laboració entre els cossos de seguretat.
La tecnologia tindrà utilitat en els àmbits mediambiental i d’anàlisi de dades. D’una banda, es preveu que ajudi a mitigar la contaminació i fomenti la disciplina al volant. De l’altra, la compilació d’estadístiques garantirà la presa de decisions de planificació de caràcter municipal amb fonaments estables, assegurarà una gestió òptima dels recursos públics i, a més, permetrà estudiar la mobilitat generada en l’àrea metropolitana i l’impacte de les visites i del turisme a la ciutat.
La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, va expressar que el sistema «suposa un pas més en el desplegament del pla de videovigilància de la ciutat i en el procés de modernització contínua de la Guàrdia Urbana, però, en definitiva, suposa un pas més perquè Reus sigui una ciutat amb més seguretat i millor convivència». Cal recordar que, el novembre, es va conèixer que la policia reusenca va obtenir permís per accedir al Sistema de Registres Administratius de Suport a l’Administració de Justícia per lluitar contra la reincidència; una base de dades estatal que recull la informació sobre mesures cautelars, requisitòries i penes imposades pels òrgans judicials amb competències penals.
El contracte per al subministrament, la instal·lació i el manteniment dels sistemes lectors de matrícula ha sortit a licitació per un pressupost base de 537.640,34 euros (IVA inclòs). El termini per a la seva posada en funcionament serà de quatre mesos, a partir de l’endemà de la formalització de l’acord. També es preveu la reposició dels equips de videovigilància existents a Mas Abelló, així com la instal·lació d’un nou radioenllaç i càmeres a Mas Pellicer.
L’adjudicatària haurà d’encarregar-se, addicionalment, del manteniment preventiu dels equips, per evitar avaries i garantir el seu correcte funcionament fins al final de la seva vida útil. S’haurà de dur a terme de manera programada.
Sergi Peralta Moreno